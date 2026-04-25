Onelia Molina toma DRÁSTICA decisión tras romper en llanto y ser vinculada con Kevin Díaz

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina sigue sorprendiendo y esta vez al tomar una drástica decisión que se vio reflejada en un reciente comunicado en sus redes sociales tras ser vinculada con Kevin Díaz, su compañero de 'Esto es Guerra' (EEG).

Onelia Molina sobre Kevin Díaz y revelaciones de Chávarry

En los últimos días, Onelia Molina y Kevin Díaz han sido vinculados sentimentalmente. Incluso, la chica reality no pudo evitar la situación y rompió en llanto cuando la producción del programa 'EEG' le pidió escenificar una escena de telenovela donde debían darse un beso.

Onelia Molina precisó que atravesaba un proceso personal muy difícil, en referencia a su reciente ruptura amorosa con Mario Irivarren, y no se sentía preparada emocionalmente para realizar esa escena. Ante el comentario de sus seguidores y de la farándula, Kevin Díaz decidió aclarar su vínculo con la odontóloga de profesión y dejar en claro que "la quiere como una amiga, al igual que ella".

A esas declaraciones se le suma lo recientemente revelado por Diego Chávarry, que pondría en aprietos a Onelia. Pues bien, el exchico reality recordó episodios de su relación pasada con ella y aseguró que ciertas situaciones no le dejaron una buena impresión: "Sí me hizo volar esa huev**... le dijo a muchas personas que yo por celos nunca quise que ella entre al programa...", comentó.

Decisión de Onelia Molina tras recientes polémicas

En medio de esas situaciones, Onelia Molina tomó nuevas decisiones en su vida y así lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La integrante de 'EEG' precisó que tras casi un año de trabajo, de compartir experiencias hermosas, optó por poner en pausa su participación en el podcast 'Doble Sentido'.

"Ha sido una etapa súper linda con mi Renzo Winder y con cada persona que formó parte de esta mesa. También quiero agradecer a todos los seguidores. En este momento tengo nuevos planes, viajes y quiero darme un espacio para mí", precisó en un inicio.

La expareja de Mario Irivarren también precisó que no se trataba de un adiós definitivo, sino algo temporal, ya que busca tener un espacio para ella misma. Asimismo, agregó que pese a no estar en el podcast, sí se mantendrá activa en sus redes sociales, para finalmente agradecer a todos los que le brindan su apoyo constante.

Comunicado de Onelia Molina revelando la decisión que tomó sobre su futuro.

Mario Irivarren revela si quiere cerrar ciclos con Onelia Molina

Cabe recordar que el comunicado de Onelia también se a pocos días de que Mario Irivarren fuera consultado sobre si deseaba cerrar ciclos con la chica reality. Él solo atinó a marcar distancia y evitar dar detalles. "Ustedes ya saben que con temas personales, no me gusta dar el mínimo detalle sobre mi vida, siempre voy a mantenerlo en estricto privado", indicó en televisión.

Es así como Onelia Molina tomó la decisión de darse un descanso y no seguir con su participación en el podcast 'Doble Sentido'. Ello en medio de las recientes declaraciones de Diego Chávarry y ser vinculada con Kevin Díaz.