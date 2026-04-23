Mario Irivarren revela si quiere cerrar ciclos con Onelia Molina tras ampay: "Ustedes ya saben..."

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren estuvo en el ojo de la tormenta hace algunas semanas, debido a que fue ampayado en un yate rumbo a Argentina y, tras ello, terminó su relación con Onelia Molina. Ahora, el ex chico reality fue consultado sobre la posibilidad de que intente cerrar ciclos con la odontóloga, pero su respuesta fue contundente.

¿Mario quiere reencontrarse con Onelia?

El conductor de 'La Manada' se ha mantenido alejado de los medios de comunicación en las últimas semanas para evitar hacer declaraciones sobre su ruptura. Tras el escándalo, Mario solo se limitó a trabajar en su pódcast y en sus proyectos personales, ya que no estaba como participante en 'Esto es guerra'.

Sin embargo, hace unos días hizo una aparición pública, debido a que asistió a la inauguración de un nuevo emprendimiento que tiene junto a Mario Hart. Los reporteros de un programa de espectáculos aprovecharon su presencia para abordarlo y preguntarle directamente sobre su expareja.

Ante la insistencia de los hombres de prensa, quienes le preguntaban sobre un posible cierre de ciclos con Onelia, Mario recordó que siempre ha mantenido sus opiniones respecto a su vida personal en estricto privado.

"Ustedes ya saben que, con temas personales, no me gusta dar el mínimo detalle sobre mi vida. Siempre voy a mantenerlo en estricto privado", dijo con firmeza para luego abandonar el lugar.

Onelia Molina y Mario Irivarren

Cabe resaltar que, después de ser ampayado, Mario le pidió disculpas públicas a Onelia, pero ella ya había tomado la decisión de dar por culminada su relación. Incluso le deseó que le vaya mal, ya que no supo valorar la segunda oportunidad que ella le dio después de un primer tropiezo con Vania Bludau.

Onelia se hizo exámenes de ETS tras ruptura

Tras el escándalo y luego de darse unas merecidas vacaciones en la selva peruana, Molina optó por priorizar su bienestar físico y emocional, sometiéndose a un chequeo ginecológico, lo cual fue muy aplaudido por sus seguidores.

Según la competidora de Esto es guerra, acudió a una consulta con un especialista en ginecología para realizarse una evaluación completa, la cual incluye pruebas de ETS. Según dijo, esta decisión responde a su necesidad de priorizar su bienestar y cuidar su salud tras lo ocurrido con Mario.

De esta manera, Mario Irivarren dejó claro que no busca retomar ningún vínculo con Onelia Molina y que prioriza su tranquilidad personal. Tras semanas de polémica, el exchico reality opta por el silencio y enfocarse en sus proyectos, marcando distancia definitiva de su expareja y de cualquier intento de reconciliación.