Magaly sale en defensa de Paolo Guerrero y arremete contra Richard Acuña: "Lo quiso exponer a un espectáculo"

La novela entre Paolo Guerrero y el club César Vallejo parece tener para rato pues hasta el momento ambas partes no llegaron a un acuerdo para resolver el contrato que los une. En medio de esta polémica, Magaly Medina opinó al respecto y sorpresivamente salió en su defensa y arremetió contra Richard Acuña.

La conductora ya se había manifestado sobre el tema respecto al enfrentamiento mediático que han sostenido Ana Paula Consorte y Brunella Horna. Ahora, la 'Urraca' analizó lo sucedido durante varios minutos en la última edición de su programa.

Luego del impase protagonizado entre el aún delantero poeta y Guillermo Salas, se conoció la versión de que Richard Acuña le había prometido no jugar al 'Depredador' luego que este le solicitó, en la previa, una reunión para llegar a un acuerdo y poder dejar el club.

Esta hipótesis fue recogida por Magaly Medina por lo que salió en defensa de Paolo Guerrero y despotricó contra el presidente del club César Vallejo acusando de haber expuesto negativamente al atacante.

"No hay que olvidar que Richard Acuña, el marido de Brunella, es un político. No por nada está en la política Lo que quiso Richard Acuña era exponer a Paolo Guerrero a un espectáculo circense, conociendo su carácter y que todo el público en el estadio, y las cámaras, se enteraran de que no quería jugar en la UCV", añadió.