Pamela Franco revela la sorprendente razón por la que aún no oficializa su relación con Christian Cueva

31/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco volvió a ser el centro de atención tras filtrarse imágenes de ella besándose con Christian Cueva. Este hecho reavivó los rumores sobre una posible relación entre ellos, y el hecho de que se sigan en redes sociales alimenta la especulación. La cantante ha declarado sobre su situación amorosa y por qué aún no oficializa una relación.

¿Por qué Pamela López aún no oficializa una relación?

La reciente captación de Pamela Franco y Christian Cueva en un momento íntimo ha desatado una serie de rumores y especulaciones en los medios de comunicación. La noticia de su posible relación ha sido ampliamente comentada, especialmente después de que ambos se volvieran a seguir en sus redes sociales.

Pamela Franco ha sido clara al explicar por qué no ha oficializado una relación con Christian Cueva. En una entrevista reciente con 'América Espectáculos', la exintegrante de Alma Bella explicó que, para ella, oficializar una relación requiere de muchos méritos por parte de la otra persona.

"Mira si yo oficializo con alguien, si yo tengo a alguien, de verdad tendría que hacer muchos méritos y yo aún no veo muchos méritos", sentenció Pamela Franco.

El influencer y tiktoker Ric La Torre no pudo ocultar su sorpresa al comentar sobre la situación: "El tipo mandó un comunicado terminando con su esposa, dejó a su familia, ya no equipo tiene y ella sigue esperando méritos".

¿Qué dijo sobre las denuncias contra Cueva?

En medio de esta controversia amorosa, Pamela Franco también ha sido abordada sobre las recientes denuncias de agresión contra Pamela López, relacionadas indirectamente con su entorno. Durante una intervención en 'Más Espectáculos', la cantante fue cuestionada sobre si creía que Christian Cueva podría ser un maltratador de mujeres.

La respuesta de Pamela Franco fue evasiva y poco contundente: "Mira, es que tu pregunta es muy general, me puedes preguntar si conmigo, cuando he tenido contacto con él, se ha portado mal conmigo, eso podría responder (...) Conmigo no, yo no puedo decir que es eso, porque conmigo no ha pasado, yo no tengo ningún problema".

La situación de Pamela Franco y Christian Cueva continúa captando la atención del público y los medios. Sin duda, este drama continuará siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo en los próximos días.