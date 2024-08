Pamela López asegura que abogado de Christian Cueva contactó a delincuentes para extorsionarla

En una impactante entrevista con Magaly Medina, Pamela López, aún esposa del futbolista peruano Christian Cueva, reveló que el abogado del jugador, Julio García, habría mantenido conversaciones con presuntos extorsionadores que amenazaron tanto a ella como a periodistas del programa 'Magaly TV, La Firme'.

La revelación salió a la luz durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', donde la presentadora Magaly Medina compartió con su audiencia la información que había recibido de Pamela López. Según la 'Urraca', las extorsiones que ha venido recibiendo su equipo de prensa podrían haber sido orquestadas por Julio García, el abogado de Christian Cueva.

Pamela López detalló en la entrevista que los delincuentes de las organizaciones 'Los Pulpos y la Coalición', que también la estaban extorsionando, le mencionaron a dos personas que los habrían contratado: el abogado Julio García y una persona identificada como Zoe Ganoza, presunto dirigente.

Además, la polémica conductora de ATV mostró pantallazos de una conversación entre los delincuentes y el abogado, evidenciando un posible nexo entre ellos.

En la entrevista, Pamela López fue más allá y presentó pruebas que supuestamente conectan a Julio García con los extorsionadores. Según la ex de Christian Cueva, recibió amenazas de un número de teléfono que se comunicaba desde un penal, el cual también le mostró conversaciones con el abogado de su esposo.

"Hoy recibí amenazas de un número que me habla del penal y me muestra conversaciones con el doctor Julio García... Le hacen dos depósitos de 50 soles al delincuente para recargarle al delincuente", detalló Pamela López.

Pamela López también mencionó que Julio García, quien durante un tiempo se mostró como un intermediario y apoyo para ella, seguía siendo el abogado de Christian Cueva, a pesar de haberle dicho lo contrario.

"Julio García se mostró todo este tiempo, aparentemente, en medio de los dos, apoyándome, quien me dijo hasta el último que no era su abogado, que ya no lo representaba. Pero cuando fui al Poder Judicial, él estaba presente, así que sigue siendo su abogado... Voy a llegar hasta las últimas", afirmó.