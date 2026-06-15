¿Paul Michael y Pamela López terminaron su relación? Tía del cantante sorprende con INESPERADO comentario

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tía Lisura vuelve a sorprender y esta vez al soltar un inesperado comentario que dejó en alerta a los seguidores de Paul Michael y Pamela López en las redes sociales: ¿La pareja terminó su relación tras la final de 'La Granja VIP'.

Tía Lisura: ¿Pamela López y Paul Michael terminaron?

La final de 'La Granja VIP' sorprendió a miles de sus seguidores el último fin de semana tras consagrar como ganadora de la primera temporada del reality a Shirley Arica y entregarle el premio de S/100 mil. Mientras algunos celebraban su triunfo, otros no dudaron en recordar los momentos más impactantes que se vivieron dentro del programa, especialmente entre la pareja Paul Michael y Pamela López.

En diversos episodios del reality, ambos protagonizaron intensas discusiones y peleas que evidenciaron que en su relación "no todo era color de rosa". Estas situaciones no tardaron en llegar a los oídos de un familiar de Paul Michael, la 'Tía Lisura', quien en las últimas horas se ha vuelto tendencia en el mundo del entretenimiento y la farándula peruana por sus recientes declaraciones.

Pues bien, la tía de Paul Michael sorprendió al dejar entrever, durante un live en TikTok, que el cantante no retomaría su relación con Pamela López después de la final de 'La Granja VIP'.

"Mi sobrino se ha sentado con nosotros y ya sabemos toda la verdad. Nosotros ya sabemos toda la verdad, pero lo vamos a hablar con ella en cuatro paredes", precisó en un inicio la 'Tía Lisura'.

Paul Michael y Pamela López tras final de 'La Granja VIP'

Al señalar que tras tener conocimiento de los problemas entre Paul Michael y Pamela López, la tía del artista precisó que se sentarán a hablar directamente con la trujillana en "cuatro paredes" para que aclare más su situación y el motivo de su comportamiento. Sin embargo, durante el live en la plataforma china, dejó en shock a más de uno al dejar en claro que no habría algún tipo de "reconciliación" entre la pareja.

"No se va a reconciliar, eso ténganlo claro. No se va a reconciliar y yo sé por qué te lo digo", exclamó de forma enérgica y clara, dejando entrever que Paul Michael y Pamela López le habrían dado punto final a su historia de amor.

Hasta el momento, ni Pamela López ni Paul Michael se han pronunciado sobre lo señalado por la Tía Lisura ni han confirmado sobre cuál es su relación actualmente: ¿Terminaron o seguirán con su romance?

Pamela López llora tras el reality La Granja VIP

Mientras los rumores de una posible ruptura surge en la farándula, Pamela López rompió en llanto y esta vez al haber salido de 'La Granja VIP', luego de hablar con su club de fans y una de sus seguidoras le pidiera no darle importancia a lo malo que digan sobre ella o que la han lastimado con sus palabras.

Definitivamente, los fans de Paul Michael y Pamela López siguen en vilo sobre qué pasará con ellos tras la final de 'La Granja VIP', especialmente tras el reciente comentario de la 'Tía Lisura', quien dejó entrever que la pareja habría terminado su relación y no habría espacio para una "reconciliación".