Cambios en el Ministerio Público: "Demasiada cámara para un fiscal o para un juez hace daño", cuestiona José Tello

En entrevista con Exitosa, el exministro de Justicia, José Tello, se refirió a la situación de caos que se vive en el Ministerio Público tras la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación por el plazo de seis meses. Según aseguró, darle "demasiada cámara" a un juez o un fiscal "hace daño".

Situación tras suspensión de Delia Espinoza

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el extitular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó que existe una probabilidad de que este lunes 22 de septiembre se elija a la nueva fiscal de la Nación; ello debido a que Pablo Sánchez habría convocado sesión extraordinaria.

"La entidad lo que necesita es tener un periodo de transición lo más saludable que se pueda, quitar esa imagen de enfrentamiento que hubo porque el Ministerio Público se ha politizado demasiado. Demasiada cámara para un fiscal o un juez hace daño, la política que busque cámaras, pero la justicia no", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Tello indicó que Pablo Sánchez asumió como fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza por ser el fiscal más antiguo; sin embargo, corresponde que en la brevedad de lo posible se haga la selección para saber quien será el próximo titular del Ministerio Público. "Hay mucha expectativa", añadió.

JNJ debe hacer recambio

En tal sentido, el exministro de Justicia precisó que ante la situación, han salido nombres de posibles candidatos para asumir como fiscal de la Nación. Uno de ellos, resulta ser Juan Carlos Villena, quien considera, sería la opción a elegir. Según añadió, otros fiscales supremos tienen diversos cuestionamientos o vinculaciones con personajes políticos.

Es así que, indicó que si bien "lo ideal" sería nombrar a Villena como nuevo titular del Ministerio Público, existe una importancia en que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe hacer un "recambio" de la Junta de Fiscales Supremos; ello a corto plazo.

"Hay que medir mucho el tema de la exigencia, la rigurosidad de las capacidades que puedan tener estos profesionales. Hay un concurso recientemente del Ministerio Público (...) Se tiene que convocar a la gente que esté en capacidad de poder llevar esto adelante, es una labor sumamente importante", indicó.

