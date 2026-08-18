Famoso grupo de K-pop estrena adelanto de videoclip que fue grabado en Barranco: "Perú siempre clave"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda de que el género musical K-pop se ha vuelto en un fenómeno a nivel mundial. Agrupaciones conformadas por jóvenes talentosos que además de cantar, bailan, modelan e inclusive algunos actúan han logrado cautivar hasta el lugar más recóndito y Perú no ha sido la excepción. En esta ocasión, uno de esas agrupaciones populares ha causado furor debido a que estrenó el videoclip de una canción que fue grabado en las calles de Barranco.

Grupo K-pop estrena videoclip de canción grabado en Barranco

La conocida emisora Radio Disney Perú utilizó sus redes sociales oficiales para revelar que la agrupación surcoreana Enhypen lanzó el primer adelanto de una reciente canción que forma parte de su próximo trabajo discográfico, pero lo más sorprendente fue que el escenario elegido para las grabaciones es el mencionado distrito capitalino.

"Seguimos siendo clave. publicó el primer teaser para su nueva canción "Blood Paradise" y en las escenas finales, el grupo aparece en Barranco. ¿Habrá más escenas que grabaron en nuestro país? Te leemos en los comentarios", se lee en una publicación de su cuenta de Instagram.

Junto a este mensaje se compartió un archivo audiovisual en el que se observa algunas imágenes de este primer avance del videoclip en el que se muestra a los integrantes de la agrupación interactuando, pero sobre todo lo que más resalta es la muestra de la Costa Verde al caer la noche en Lima, que viene a pertenecer al distrito Barranco de noche.

En el preciso instante, aparecen los miembros de Enhypen corriendo sobre puente peatonal bajada de baños Barranco como si alguien les estuviera persiguiendo y ellos evitando que dicho cometido se concrete. Al final de ello se revela que el estreno completo de este videoclip será el próximo 22 de agosto del presente año.

Las diversas reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales

De manera inmediata, el post de Radio Disney Perú se viralizó generando diversas interacciones entre reproducciones, comentarios, compartidos, entre otro tipo de acciones de los cibernautas resaltando sobre todo la presencia de nuestro país en el video su próxima canción.

"Somos clave", "La canción va ser más viral cuando salga y más que nada en Perú", "Siempre clave", "Perú tiene mucho potencial solo tenemos que sabernos vender y mejorar la calidad", "Perú siendo clave como siempre", "Hasta las prendas son rojo y blanco", "Que vengan a grabar más a Perú", "Somos clave gente", fueron algunos de los comentarios.

Es así que, la agrupación de K-pop, Enhypen, sorprendió a más de uno con el avance de del videoclip oficial de su canción "Blood Paradise" el cual ha sido grabado en las calles de Barranco, un hecho que, según los cibernautas, mantiene a Perú siendo "clave".