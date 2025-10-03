Popular exparticipante de 'Yo Soy' sorprende al evaluar alejarse de la música: "No estoy disfrutando lo que hago"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa 'Yo Soy' ha sido para mucho de sus participantes una especie de 'vitrina' para conseguir presentaciones a nivel nacional y poder laborar gracias a sus imitaciones de artistas de renombre. No obstante, un exparticipante del concurso ha confesado que evalúa alejarse de los escenarios musicales.

¿Quién es el exparticipante de 'Yo Soy?

El último martes 2 de octubre, el cantante peruano Miguel Samamé, reconocido por ganar 'Yo Soy' imitando al músico argentino Gustavo Cerati, sorprendió a sus seguidores con una publicación inesperada en sus redes sociales.

En este pronunciamiento, el artista abrió su corazón al confesar que no se siente a gusto con los proyectos musicales que viene realizando últimamente asegurando que se siente cansado y que no está disfrutando de ello como él quisiera.

En primer lugar, señaló que está considerando "seriamente no seguir con la música" y explicó que la principal razón de ello es que opina que Perú no es una nación en el que se pueda vivir de la música desde el enfoque profesional.

"Hay muy buenos músicos, pero casi ninguno es profesional empresarialmente hablando, lo cual solo limita el hecho de serlo a juntarse a tocar covers sin ensayar en algún bar y canciones como 'Lamento boliviano', más allá de eso es un esfuerzo que muy pocos están dispuestos a asumir, y eso ya me cansó, no estoy disfrutando lo que hago", se lee en su publicación de Facebook.

Ni se goza ni se gana

Asimismo, en su escrito, el intérprete expresó que un último show en el que se presentó en el Teatro Municipal de Lima, a modo de homenaje a Gustavo Cerati. Bajo esa premisa, sostuvo que solo le "ha servido para alardear un poco con algunos videos".

"En realidad la cantidad de esfuerzo y tiempo invertidos, y lo que todos quieren picarte cuando ven que te está yendo bien, es terrible, ni se goza ni se gana al final, solo queda un gran estrés y cansancio acumulado que no se recupera", finalizó.

Fanáticos le brindan apoyo

Tras la publicación, Samamé recibió el respaldo de su fanaticada quienes no dudaron en brindarle palabras de aliento y sugerencias reflejando que entienden su postura respecto a la profesión de músico en nuestro país.

"Hermano si tú cuerpo te pide descanso hazlo, te recomiendo que salgas de Lima", "La frustración que puede generar luchar por un sueño", "Tómate un descanso lo necesitas por tu salud", fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Así, mediante redes sociales, el imitador peruano de Gustavo Cerati, Miguel Samamé reveló que evalúa alejarse de la música.