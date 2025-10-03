Johanna San Miguel genera polémica por comentarios despectivos contra Tonino de 'Habla Good'

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel vuelve a estar en el centro de la polémica tras sus recientes declaraciones en el programa Good Time. Sus comentarios despectivos hacia Tonino, integrante del podcast Habla Good, provocaron indignación en redes sociales.

Johanna San Miguel y sus comentarios despectivos

Todo ocurrió durante su participación en el último programa de 'Good Time', cuando Mario Irivarren le preguntó a Johanna San Miguel si grabaría una escena junto a Tonito, integrante del podcast Habla Good.

La respuesta de la actriz no tardó en generar revuelo. Tras ver una foto de Tonito, Johanna San Miguel lanzó comentarios despectivos sobre su cuerpo, afirmando que "tiene más tet*s que yo" y cuestionando su apariencia con un tono burlón.

De inmediato, los espectadores expresaron su indignación en redes sociales. Lo que sorprendió aún más fue la reacción de los conductores del podcast, quienes no intervinieron para detener la situación y, en cambio, se rieron del comentario, lo que aumentó la polémica y generó críticas hacia todos los involucrados.

Reacciones y críticas tras comentarios despectivos

Curwen, compañero y amigo de Tonito, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de sus redes sociales, cuestionó la actitud de Johanna San Miguel y la de los conductores de Habla Good, Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, por permitir que el comentario pasara sin moderación.

Los usuarios de plataformas como X (antes Twitter) e Instagram también se unieron al debate, señalando que la broma cruzó los límites del respeto profesional y personal.

Las disculpas de los conductores de 'Good Time'

Tras la polémica generada por los comentarios de Johanna San Miguel hacia Tonito, los conductores de Good Time no tardaron en ofrecer sus disculpas públicas. Mario Irivarren aseguró que, aunque Tonito no estaba molesto con ellos, reconocen que el momento "no se debe normalizar" y que la situación les dejó una lección importante.

Laura Spoya también se pronunció, señalando que la entrevista fue incómoda y que, aunque no fueron cómplices, deberían haber reaccionado distinto ante el comentario. Además, confesó que pidió disculpas personales a Tonito y que ahora comprende que pudieron manejar la situación de otra manera.

Por su parte, Gerardo Pe explicó que conversó con Tonito y le envió un mensaje para disculparse, aclarando que la falta no era hacia los conductores sino por el comentario de Johanna San Miguel.

Los comentarios de Johanna San Miguel hacia Tonino, integrante de Habla Good, generaron una reacción inmediata en redes sociales y entre los espectadores del programa Good Time. La polémica también involucró a los conductores del espacio, quienes ofrecieron disculpas públicas por no haber moderado correctamente la situación.