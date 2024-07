¡Qué fuerte! Carlos Cacho sorprende al recordar ROMANCE con exesposo de Shirley Arica

Carlos Cacho reapareció sorpresivamente en las plataformas digitales para brindar detalles de diversos aspectos de su vida. Sin embargo, nadie contaba con que lanzaría tremenda 'bomba' al referirse a un pasado romance con el exesposo de Shirley Arica, Rodney Pío Dean.

En una reciente entrevista para el podcast 'Café con la Chévez', el reconocido maquillador peruano, Carlos Cacho, se animó a recordar como fue el supuesto 'amorío' que vivió con la expareja de la modelo Shirley Arica.

Según refirió, en un primer momento, él mantuvo contacto con la popular 'Chica Realidad' debido a que iniciaba en el mundo del modelaje y la llevaba a varios lugares para que continuara ganando fama.

Shirley Arica y su exesposo Rodney Pío - Fuente: Difusión

Sin embargo, luego de perder comunicación con ella, se enteró, a través de la televisión, que la artista se casó con el padre de su hija, reconociendo inmediatamente que se trataba de nada más y nada menos que de Rodney Pío, el joven con el que, tiempo atrás, mantuvo un romance.

"La dejé de ver y de pronto me enteré que se casó con el padre de su hija. Yo lo conocía a él, pero fue antes. Cuando me cuentan dije... '¡No puede ser!'. Me quedé petrificado", reveló.

Asimismo, Cacho advirtió que no es culpa suya que las actuales parejas de las modelos se hayan relacionado con él años atrás. Por tal motivo, ahora prefiere quedarse callado y mantenerse al margen cada que vez que inicia una relación con alguna persona.

"Yo no tengo la culpa que tenga mis gustos. Esos romances míos han sido...por eso yo no anuncio nada. El que come callado, come siempre. Todo bien con todo", agregó.