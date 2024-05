¡Qué fuerte! Dayanita confiesa mala experiencia cuando trabajó para Ernesto Pimentel: "Pasaban muchas cosas"

Tras su pelea con Jorge Benavides y su polémica pelea de 'JB en ATV', Dayanita fue recibida con los brazos abiertos en el programa de Ernesto Pimentel, 'El Reventonazo de la Chola'; sin embargo, contó que no todo fue color de rosa durante su participación en ese espacio.

En una reciente entrevista para el el podcast de Carlos Carlín, la actriz cómica reveló que no se sintió cómoda trabajando en dicho espacio y también reconoció que fue una falta de lealtad ingresar a las filas de América TV.

Dayanita mencionó que, luego de cumplir con su contrato para 'El Reventonazo de la Chola', decidió no renovar más debido a que no se sentía completamente cómoda con ciertos tratos que ocurrían fuera de la pantalla; algo que llegó a conversar personalmente con Ernesto Pimentel, su entonces jefe directo.