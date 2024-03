¡Qué tierno! Piero Quispe celebra aniversario con su novia llenándola de sorpresas: ¿Qué le regaló?

29/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Uno de los seleccionados más jóvenes de nuestro país es Piero Quispe, quien no solo se ha hecho conocido por su dominio del balón sino también por su relación con Cielo Berríos. El futbolista no desaprovecha las oportunidades para engreir a su novia, y su aniversario no podía ser la excepción.

El último miércoles 27 de marzo celebró un año de relación al lado de su joven pareja. Como no podía ser de otra manera, decidió compartir imágenes de cómo vivió la especial fecha al lado de su enamorada, quien ha demostrado siempre alentar y apoyar al jugador en cada partido.

Un año lleno de recuerdos

A través de su cuenta de Instagram, ambos decidieron compartir una serie de fotografías que reflejan algunas de las experiencias que han vivido juntos durante su primer año de relación. La publicación estuvo acompañado de la fecha en la que se conmemora su aniversario, pero en números romanos, "XXVVII".

En la primera fotografía de esta serie de fotos se ve que el futbolista le regaló un ramo de rosas rojas a su querida enamorada. Sin embargo, también decidió dejar caer algunos pétalos sobre el suelo, acompañandolas con velas en el suelo. El romántico ambiente estuvo decorado con globos rojos en forma de corazón en el techo y el número 27 pegado en la pared.

Por su parte, la joven compartió un story en la que se le ve disfrutando de unas bebidas mientras están sentados en un avión. La publicación estuvo acompañada de un tierno mensaje: "Feliz 27, mi amor".

Berríos felicitó a su pareja por gol con la selección

Se conoció que la flamante pareja del seleccionado nacional tiene actualmente 20 años de edad, mientras que Piero Quispe, tiene 22 años. Es decir, se llevan por tan solo dos años.

En el último encuentro de la Selección Peruana frente a República Dominicana nuestro país consiguió un resultado favorable gracias a los goles de nuestros jugadores, uno de ellos Piero Quispe. Por ello, Cielo aprovechó para felicitar a su enamorado por un significativo logro que resultó ser trascendental.

La joven de 20 años decidió compartir una fotografía de Quispe luciendo la camiseta de la selección. "Felicidades, mi amor. Vamos por más", añadió en su story.

De esta manera, Piero Quispe celebró su aniversario con su novia llenándola de sorpresas por la especial fecha. La joven pareja decidió compartir algunas de las imágenes de su celebración a través de sus cuentas de Instagram.