QUERIDO exintegrante de 'La Voz Perú' atraviesa difícil momento tras batallar con enfermedad genética y cáncer

El recordado programa de canto 'La Voz Perú' dio a conocer a uno de los productores y músicos más queridos de la televisión peruana: Jesús 'El Viejo' Rodríguez. El siempre carismático artista, que se encuentra alejado de las pantallas de la televisión, atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles.

La ardua batalla con una rara enfemerdad genética

A corazón abierto la ex figura televisiva recurrió a sus redes sociales para revelar el panorama complicado que atraviesa debido a complicaciones en su salud desde hace varios años atrás, hecho que no lo hizo público anteriormente.

Es así que mediante su cuenta oficial de Facebook, Jesús Alberto Rodríguez compartió un enlace de GoFundMe, una plataforma líder mundial de financiamiento colectivo, a través de la cual ha iniciado una campaña para solicitar apoyo económico con la finalidad de costear tratamientos vitales.

En la citada página web, el amigo de la cantante Susan Ochoa, detalló la ardua batalla que afronta. En primer lugar resaltó que sus dos hijos, el mayor de 18 y el menor de 3 años son su mayor motivo para darle pelea a la afección que tiene.

Al respecto, narró que desde 2010, su vida y su carrera profesional se vieron marcadas debido al diagnóstico de una rara enfermedad genética llamada Von Hippel - Lindau. Asimismo, sostuvo que en dicho año fue operado de un tumor en el cerebelo y que, en 2021, le colocaron una válvula en la cabeza.

El otro enemigo: Un devastador cáncer renal bilateral

Poco después recibiría la devastadora noticia de que padece cáncer renal bilateral. Ello lo enfrascó en una lucha que no ha sido nada fácil debido a que lastimosamente hoy depende totalmente de diálisis para poder vivir , ello tras la pérdida de sus dos riñones.

Además, lamentablemente, la enfermedad hizo metástasis en su médula espinal que ha ocasionado que se quede inmóvil de la cintura hacia abajo por lo que no puede caminar y utiliza silla de ruedas. "Ha sido devastador física, emocional y económicamente", subrayó.

Campaña en GoFundMe para ayudar a 'El Viejo' Rodríguez

Y por si fuera poco ahora sus pulmones están viéndose afectados. Por tal razón, mediante la campaña busca recaudar fondos para un tratamiento que le dará una mejor calidad de vida, debido a que está fuera de su alcance.

