23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un querido actor de telenovelas de Televisa que formó parte de elencos junto a Aracely Arámbula, Arturo Peniche, Eduardo Santamarina, entre otros, falleció dejando desconcertados a sus amigos y familiares.

Muere actor de 'La antorcha encendida' y 'Por tu amor'

Conmoción en la televisión. De acuerdo a los primeros reportes y la información dada conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes, en redes sociales, se reveló que el actor Julio Beckles, famoso por ser parte de importantes y recordadas teleseries y telenovelas de Televisiva, perdió la vida el último 22 de enero del 2026.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. Actor recordado por su participación en producciones como 'La antorcha encendida', 'Por tu amor' y 'Rencor apasionado'", se lee en el comunicado.

Debido a la magnitud de la noticia, que ha calado en los corazones de los seguidores del artista, la ANDI en la misma publicación expresó a los familiares y amigos del actor sus condolencias por su muerte. "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", puntualizó.

Cabe destacar que hasta el momento, la familia del actor Julio Beckles no se ha pronunciado, por lo que se desconocen las causas del fallecimiento del histrión.

¿Quién fue Julio Beckles?

Julio Beckles era un actor originario de Costa Rica. De acuerdo con información publicada por IMDB, el debut actoral de Julio Beckles fue en 1996 con una aparición en la telenovela 'La antorcha encendida', producida por Ernesto Alonso y Carlos Sotomayor. En ese programa de TV apareció en un 1 episodio como Lorenzo 'Foncerrada', junto con actores como Juan Ferrara, Julieta Rosen, Angélica María, mamá de Angélica Vale, y Leticia Calderón.

Sin embargo, su fama en México por su participación en telenovelas como 'Rencor Apasionado' y 'Por Tu Amor', donde actuó junto Aracely Arámbula y Eduardo Santamarina, y luego Gabriela Spanic y Saúl Lizaso, respectivamente.

Su segundo proyecto para Televisa fue para 'El alma no tiene color', donde nuevamente participó en un capítulo con el personaje de 'Gerardo'.

Amigos y colegan lamentan su muerte

Colegas, amigos y seguidores del actor han comenzado a despedirse de él en redes sociales, recordando su trabajo en algunas de las telenovelas más vistas de su época. Además, destacaron su trayectoria como cantante. En esa faceta apareció en la edición de 1987 de Teletón Costa Rica, donde interpretó 'Me estás desesperando', según un video compartido por el canal oficial del programa.

Es así como la Asociación Nacional de Intérpretes, a través de un comunicado en redes sociales, reveló que el actor de telenovelas, Julio Beckles, perdió la vida el 22 de enero.