Zendaya reaparece con vestido que hizo guiño a rumores de su boda secreta con Tom Holland

La última jornada de la Paris Fashion Week tuvo como protagonista inesperada a Zendaya, quien reapareció en el desfile de Louis Vuitton en el Museo del Louvre. Su presencia generó gran expectativa, no solo por su estatus como embajadora de la maison, sino porque se trataba de su primera aparición pública tras los rumores y la confirmación de su boda secreta con Tom Holland.

El guiño en su look

Zendaya eligió un total look blanco compuesto por una camisa de manga larga con cuello de solapa pronunciada y una falda globo asimétrica confeccionada en popelín de algodón ligero. El conjunto, firmado por Louis Vuitton, fue interpretado como un guiño a los rumores de su reciente matrimonio.

Un cinturón negro y unos salones de tacón completaron el estilismo, que rápidamente fue comentado en redes sociales como un "look nupcial" en clave de moda.

Zendaya arrives at the Louis Vuitton show for Paris Fashion Week.pic.twitter.com/CmsrqSlgJf — Pop Base (@PopBase) March 10, 2026

La confirmación de la boda secreta

Los rumores sobre la boda de Zendaya y Tom Holland se intensificaron a inicios de marzo, cuando su estilista y amigo cercano, Law Roach, confirmó en la alfombra roja de los Premios SAG que la pareja había celebrado su matrimonio en privado.

La noticia sorprendió a los fanáticos, ya que ambos actores habían mantenido su relación con discreción desde que se conocieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming.

La reaparición de Zendaya en París fue vista como una manera elegante de reafirmar su nueva etapa personal. Su look blanco, en medio de un front row lleno de estrellas como Ana de Armas, Alicia Vikander y Chloë Grace Moretz, reforzó la narrativa de que la actriz está viviendo un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional.

Entre otra de las figuras con las que la actriz se encontró y que se volvió noticia recientemente fue con Alysa Liu, patinadora artística quien conquistó el oro en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. Seguidores de ambas estrellas artísticas comentaron su emoción en este encuentro inesperado.

Zendaya and Alysa Liu pose for a photo together at Louis Vuitton's FW26 show in Paris! pic.twitter.com/qGtwTfFfxp — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) March 10, 2026

La prensa internacional destacó que Zendaya atraviesa un año clave, con cuatro estrenos cinematográficos y su alianza con Louis Vuitton, consolidándose como ícono de moda y referente cultural.

La aparición de Zendaya en el desfile de Louis Vuitton no solo marcó un hito en la Paris Fashion Week, sino que también sirvió como un guiño a su boda secreta con Tom Holland. Con un look blanco que evocó un aire nupcial, la actriz reafirmó su posición como figura central en la moda y en la conversación mediática global.