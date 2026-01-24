Gabriel Calvo revela que Carlos Zambrano le insistió a su amiga para que vaya a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su participación en el podcast Nadie se salva, Gabriel Calvo sorprendió a todos al relatar un episodio protagonizado por Carlos Zambrano. Según dijo, el futbolista habría enviado múltiples mensajes a una amiga suya para que se asista a su casa. Todo esto ocurre mientras el 'Kaiser' enfrenta una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual.

Gabriel Calvo explota contra Zambrano

La revelación se dio durante la transmisión en vivo por La Roro Network, donde Gabriel Calvo no dudó en dar todos los detalles. El actor aseguró que la insistencia del exfutbolista de Boca Juniors fue evidente y repetitiva.

"El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa", señaló Gabriel Calvo, dejando claro el nivel de presión que habría recibido la joven.

Además, el actor lanzó una amenaza pública al futbolista: "Y cuando quieras desmentirlo, Zambrano, tengo todas las pruebas. Como 15 veces le has escrito para decirle: 'Oye, vente a mi casa', insistiendo, insistiendo e insistiendo".

Carlos Zambrano rompe su silencio

En medio de toda la polémica por la denuncia de presunto abuso sexual, Zambrano salió a las redes el viernes 23 de enero para dejar claro que está totalmente alejado de las acusaciones que se le imputan.

"Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y que deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad".

Según indicó, la denuncia ha tenido un impacto directo en su vida, causando un profundo perjuicio personal y profesional: "La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional".

Zambrano también subrayó su confianza en que el proceso legal siga su curso con rigor. "Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", concluyó.

Así, Carlos Zambrano se ve envuelto en un nuevo escándalo, más allá de la denuncia por presunto abuso sexual, tras las declaraciones de Gabriel Calvo. Este aseguró que el futbolista le habría insistido a su amiga con mensajes para que vaya a su casa.