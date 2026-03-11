Sacerdote renuncia a la Iglesia tras volverse influencer y no poder cumplir el celibato: "No puedo vivir sin..."

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La Iglesia Católica quedó sorprendida tras la decisión del sacerdote Alberto Ravagnani de abandonar el ministerio sacerdotal. El religioso, conocido por su presencia en redes sociales y su cercanía con los jóvenes, anunció que dejará la Iglesia en medio de polémicas por su faceta como influencer fitness.

La noticia se conoció oficialmente el 1 de febrero de 2026, cuando la Arquidiócesis de Milán confirmó que Ravagnani había decidido suspender su ministerio sacerdotal. Con esta medida dejó de ejercer como sacerdote, renunció a su cargo de vicario y se apartó de las actividades pastorales que realizaba.

Sacerdote renuncia por no poder cumplir celibato

Pocos días después, el propio religioso confirmó la noticia a sus seguidores. A través de un video publicado en TikTok y YouTube el 3 de febrero, anunció públicamente que había tomado la decisión de dejar el sacerdocio, asegurando que se trataba de una determinación personal tras un proceso de reflexión.

Asimismo, explicó que los motivos eran diversos y complejos. Aunque afirmó que sigue creyendo profundamente en Dios, reconoció que no podía continuar con algunas exigencias propias del sacerdocio, como el celibato , lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de abandonar el ministerio.

La renuncia también llega luego de meses de controversia en redes sociales. En los últimos años, Ravagnani empezó a compartir contenido relacionado con el ejercicio físico, rutinas de gimnasio y estilo de vida saludable, lo que generó una intensa discusión entre fieles y miembros de la Iglesia.

Mientras algunos seguidores valoraban su intento por mostrar una imagen más moderna y cercana del clero, otros criticaron que utilizara su condición de sacerdote para promocionar suplementos deportivos y marcas comerciales, lo que para ciertos sectores eclesiásticos resultaba incompatible con el decoro sacerdotal.

¿Quién es Alberto Ravagnani?

Alberto Ravagnani es un joven sacerdote italiano que se volvió muy popular durante la pandemia de COVID-19. En ese periodo comenzó a publicar videos en YouTube, TikTok e Instagram en los que respondía preguntas sobre fe, religión y su vida diaria como sacerdote.

Gracias a su estilo directo y a su lenguaje cercano a la llamada Generación Z, logró reunir a cientos de miles de seguidores en distintas plataformas, ganándose incluso el apodo de "cura influencer". Sus contenidos buscaban acercar la Iglesia a los jóvenes en un formato adaptado a las redes sociales.

Sin embargo, su perfil fue cambiando con el tiempo hacia contenidos de lifestyle y entrenamiento físico, lo que generó cada vez más críticas dentro de algunos sectores de la Iglesia. Pese a ello, Ravagnani aseguró que su decisión responde a una búsqueda de coherencia personal.

Finalmente, el ex sacerdote afirmó que, aunque dejará de celebrar misa y ya no usará el traje típico que uilizan sus excompañeros, su fe permanece intacta. Ahora espera continuar su camino como comunicador en redes sociales, convencido de que puede seguir transmitiendo valores y reflexiones espirituales desde otro espacio.