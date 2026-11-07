¿Agrandan la familia? Samahara Lobatón revela si tendrá un hijo con Renato Rossini tras confirmar romance

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a llamar la atención en redes sociales tras responder una pregunta sobre su futuro sentimental y familiar junto a Renato Rossini Jr., con quien mantiene un romance que se hizo público en octubre de este año. La influencer aprovechó una dinámica de Instagram para aclarar algunas inquietudes de sus seguidores.

La consulta surgió luego de que una usuaria le preguntara si le gustaría tener un cuarto hijo con el joven actor. La interrogante llevó a la hija de Melissa Klug a referirse a sus planes de maternidad y explicar cómo visualiza esta etapa de su vida, ahora que atraviesa una nueva relación sentimental.

¿Samahara volverá a ser mamá?

Al respecto, Samahara descartó que tenga previsto convertirse nuevamente en madre, por lo que un bebé con Renato Rossini Jr. no forma parte de sus planes actuales. En cambio, manifestó que desea seguir creciendo en los ámbitos que le interesan y concentrarse en sus proyectos laborales.

"Desde lo más bonito les responderé a todos, yo estoy ligada. No está en mis planes tener más bebés, quiero seguir creciendo en lo que me gusta y sobre todo seguir trabajando", dijo la influencer.

Asimismo, la influencer explicó que su decisión también responde a una situación médica. Según contó, perdió una de sus trompas de Falopio y posteriormente decidió retirarse la otra, motivo por el que considera que no puede tener más hijos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que su postura cambie dentro de 10 o 15 años.

"Ahora no descarto que de acá a 10 o 15 años esto vaya a cambiar, pero por el momento no, no se puede. Estoy ligada, no puedo tener más bebés, perdí una trompa y la otra me la quité", agregó.

Samahara habla sobre tener un hijo con Renato Rossini Jr

¿Qué opina Melissa Klug?

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas que la empresaria realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. En ese espacio, invitó a sus seguidores a consultarle sobre diferentes aspectos de su vida personal. Entre las interrogantes que recibió, una estuvo relacionada directamente con el acercamiento sentimental de su hija y el modelo.

Ante la consulta, Melissa Klug respondió que hasta ese momento había observado felices a Samahara y Renato, además de expresar su deseo de que esa situación se mantenga. De esta manera, la empresaria mostró una actitud favorable hacia la relación y dejó entrever que está pendiente de esta nueva etapa en la vida amorosa de su hija.

"Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre", dijo la empresaria.

Como se recuerda, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. hicieron pública su relación en octubre, cuando compartieron una fotografía besándose tras coincidir en el reality internacional 'El Sultanato'. Desde entonces, ambos han generado interés entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a las novedades de su romance.