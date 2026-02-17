Rapero se lanza al público en pleno concierto y le roban hasta el micrófono: "Una noche inolvidable"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Muchos artistas han demostrado el gran amor que sienten por su público lanzándose hacia ellos en pleno concierto. Es el caso de un conocido rapero, pero esta vez todo salió mal, ya que, lejos de ovacionarlo y alzarlo, sus fans le robaron en plena presentación, dejándolo sin varias de sus pertenencias y con mucho temor.

Rapero se lanza al público, pero lo asaltan

Se trata del rapero camerunés Ko-C. Él se encontraba dando un concierto junto a todo su equipo de producción y, en determinado momento, se le ocurrió la idea de lanzarse al público mientras interpretaba uno de sus temas más famosos. No obstante, la situación se descontroló a los pocos segundos.

Apenas se lanzó, varios de sus fanáticos lo sostuvieron para que no se golpeara, pero lo más sorprendente es que, según se aprecia después, empezaron a hostigarlo e intentar quitarle sus pertenencias, como collares, gorras y algunas prendas que llevaba puestas.

El rapero estuvo entre la multitud eufórica durante al menos 20 segundos y luego sus compañeros se dieron cuenta de que debían rescatarlo, pero los fanáticos no lo iban a dejar ir tan fácil. Personal del concierto estuvo a punto de subirlo nuevamente a la tarima, pero los fans lo volvieron a jalar y el cantante terminó tirado en el piso, casi sin poder levantarse.

El caso generó mucho debate en redes sociales, debido a que varios artistas tienen la costumbre de lanzarse al público para darse un baño de popularidad, pero hasta el momento no se había visto una situación similar como la de Ko-C.

"Casi le roban hasta la cabeza", "Le quitaron hasta el micrófono", "Lo importante es que al menos ya tiene un momento inolvidable", "Es la peor decisión que pudo haber tomado en su vida", "Los artistas deberían planificar más estos actos", escribieron los internautas.

Artistas que se lanzan al público

Varios artistas han hecho del "stage diving" una tradición en sus conciertos. Uno de los más recordados es Kurt Cobain, quien en los años noventa solía lanzarse al público en shows de Nirvana. También Axl Rose sorprendía a sus fans en presentaciones de Guns N' Roses.

Más recientemente, artistas como Travis Scott han convertido esta práctica en parte de su sello escénico. Sin embargo, estos actos siempre implican riesgos. En conclusión, lanzarse al público puede fortalecer la conexión con los fans, pero también demuestra que la emoción sin control puede terminar en situaciones peligrosas.