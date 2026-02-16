¿Sheyla Rojas terminó con Sir Winston en pleno San Valentín?: "Eres la mujer soñada de otro hombre"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas se fue a vivir a México hace varios años, tras formalizar su relación con Sir Winston, aunque aún no están casados. Recientemente, durante San Valentín, parece que su relación tambaleó, ya que la modelo empezó a publicar frases que daban a entender que estaba soltera o que había terminado su relación porque no la valoraban.

¿Sheyla rompió palitos con Sir Winston?

Magaly Medina, durante su programa de esta noche, hizo una recopilación de los mensajes que Sheyla empezó a compartir durante el fin de semana. En lugar de celebrar como todas las parejas, la rubia solo compartió reflexiones sobre ruptura o distanciamiento sentimental.

"Soy mi prioridad, sé cuáles son todas aquellas cosas que me hacen sentir bien y me encargo de hacerlas. Cuido mis hábitos, pongo límites, hago tiempo para mí y me rodeo de personas que me eleven. Gracias, universo, porque cuando yo me valoro, los demás me valoran", fue una de las citas más llamativas que compartió la modelo.

Sheyla Rojas habría terminado con Sir Winston

Sin embargo, no fue la única, ya que otra hablaba directamente sobre pasar de una relación a otra. "Pasa a la página, eres la mujer soñada de otro hombre" , lo cual se podría interpretar como que su actual pareja no la valora lo suficiente y que ella podría irse con alguien más.

Recordemos que en más de una oportunidad Sheyla ha dado indicios de que está esperando que Sir Winston le proponga matrimonio, pero hasta la fecha esto no ha ocurrido. Incluso, la modelo ha salido en televisión abierta a hablar del tema, pero no ha recibido un anillo de compromiso desde hace varios años.

Magaly Medina reveló que sus fuentes le habían comentado que Sheyla y su novio tuvieron una crisis breve el fin de semana, pero horas después fue superada y actualmente han retomado su relación tal y como estaba antes.

Sheyla suplica matrimonio a Sir Winston

El noviembre del 2025, Sheyla Rojas fue consultada sobre la posibilidad de casarse con el empresario mexicano Sir Winston, con quien mantiene una relación estable de varios años.

Lejos de esquivar el tema, la modelo respondió con naturalidad y dejó claro que la falta de pedida de mano no tiene nada que ver con una negativa de Sir Winston.

"Es algo que queremos hacer juntos. Obviamente, yo creo que está también dentro de sus planes, no es que él se niega profundamente o es que no quiera", sostuvo Sheyla Rojas.

Pero, como siempre, la exchica reality no pudo evitar meter un poco de humor en la conversación: "De hecho sí quiere, pero, pues no sé, o sea, estará esperando el momento perfecto para sorprenderme. Está esperando que los chanchos vuelen".

Es así que, las publicaciones de Sheyla Rojas durante San Valentín encendieron rumores de una posible ruptura con Sir Winston. Aunque no hubo confirmación oficial, sus frases sobre amor propio y nuevas oportunidades bastaron para generar especulación.