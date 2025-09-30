La Libertad: Fiscal que olvidó apagar micrófono en audiencia fue detenido tras presunto cobro de coima

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente al fiscal provincial, William Fernando Salinas Anastacio, por siete días, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Fiscal pidió coima

La decisión fue emitida por el Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria luego que durante una audiencia virtual el fiscal provincial titular de Virú William Salinas, se olvidará desconectar de la sesión y se logrará escuchar su pedido de coima.

La audiencia ocurrió el pasado 25 de setiembre cuando, al seguir conectado a la audiencia, se le escuchó solicitando una coima a favor de dos menores de edad detenidos por el presunto delito de tenencia ilícita de materiales explosivos.

A través de una llamada telefónica, se le escuchó negociando la coima con un sujeto identificado como Doctor Mathius en donde reconocía haber recibido una coima y exigía duplicar el monto.

Al advertir dicho acto, se reportó a la Primera Fiscalía Superior Penal de La Libertad. La PNP inició las investigaciones y, junto al Ministerio Público, detuvieron al fiscal en el distrito de Simbal contando con una resolución judicial emitida.

El fiscal fue detenido por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y de la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios (Depdicc) de Trujillo.

MP de La Libertad emitió pronunciamiento

El Ministerio Público del distrito fiscal de La Libertad emitió un pronunciamiento a través del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, para expresar su rechazo contra todo acto de corrupción.

En el comunicado, se indica que la conducta de Salinas es grave y sus acciones deben ser sancionadas. Además, se mostró a favor de colaborar con las investigaciones policiales.

"La Fiscalía Superior competente viene realizando las coordinaciones con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, a fin de realizar las diligencias urgentes".

Los Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad ratificaron en el comunicado que el presunto delito "corresponde a una decisión estrictamente personal del fiscal intervenido". Por ello, indican que el acto es un "caso aislado".

Finalmente, piden a la ciudadanía a mantener confianza en la Fiscalía a pesar del último acto de presunta corrupción cometida por William Fernando Salinas Anastacio. Por siete días, desde el 29 de setiembre, este fiscal provincial se mantendrá detenido preliminarmente.

La Fiscalía e investigaciones policiales se encuentran recabando toda la información para hacer efectiva la sanción por el presunto delito de cohecho pasivo específico.