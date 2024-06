Rebeca Escribens asegura que no se considera una estrella: "Soy una empleada más de América TV"

Durante una entrevista en el popular podcast 'La lenga' conducido por Jesús Alzamora, la reconocida conductora de 'América Espectáculos', Rebeca Escribens, abrió su corazón sobre su enfoque en las negociaciones laborales, marcado por humildad y gratitud. También afirmó que no se considera una estrella del canal 4, sino simplemente una trabajadora más, a pesar de lo que otros puedan pensar.

En la conversación, Rebeca Escribens compartió detalles sobre las negociaciones que realiza año tras año con América TV, resaltando su actitud humilde y agradecida en cada paso del proceso.

La conductora de 'América Espectáculos' también reveló que se presenta a todas las propuestas laborales con la misma modestia, sin adoptar actitudes de estrella a pesar de su reconocido prestigio en la televisión.

"Yo soy una empleada más del canal, yo no me creo una rockstar, ni estrella de ningún lado. Yo soy Rebeca Escribens, soy una trabajadora más, por tanto valoro, aprecio y agradezco el espacio que me da América Televisión", expresó Rebeca Escribens.