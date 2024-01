¡Reconciliados! Dayanita y JB vuelven a unirse: Así fue el regreso de la actriz cómica al programa

Recientemente se supo que Dayanita regresó al elenco de 'JB en ATV'. Esta noticia dejó a más de uno sorprendido debido a que, hace algunos meses, la actriz cómica dejó el programa por una serie de indisciplinas.

En una reciente entrevista con diario 'Trome', la humorista peruana reveló cómo fue el recibimiento por parte de Jorge Benavides y sus demás compañeros al momento de volver a las grabaciones del programa.

Según comentó, antes de su regreso, hubo un encuentro previo entre ella y JB, donde no solo buscó enmendar sus errores, sino que pidió disculpas por las indisciplinas que cometió.

Asimismo, confesó que no pudo contener las lágrimas al oír las palabras que le dedicó Jorge Benavides. Y es que ella pensó que, debido a las cosas que sucedieron, el cariño se había perdido.

Sin embargo, quedó sorprendida al darse cuenta que todo seguía intacto, por lo que se mostró muy feliz de ver a sus compañeros del elenco.

"(...) me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba, me siento feliz de reencontrarme con Gabriela (Serpa), Pachi, Martín Farfán, Yuquita, Cachito, todos", agregó.