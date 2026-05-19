Tilsa Lozano no cree en las relaciones del "50-50": "No hay forma, mejor me quedo sola"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a generar polémica al hablar sobre las relaciones equitativas económicamente. La exconductora de televisión aseguró que no está de acuerdo con tener una relación con alguien que le pida pagar las cosas "50-50", señalando que para eso prefiere estar sola. El punto de vista de Tilsa fue debatido en un pódcast.

Tilsa rechaza las relaciones "50-50"

Durante su participación en el pódcast "La Manada", Lozano fue consultada directamente sobre qué opinaba de las relaciones en las que los gastos son equitativos. Rápidamente dejó clara su posición, asegurando que no hay forma de que acepte algo así.

Enseguida, procedió a explicar la única forma en la que podría aceptar una relación de ese tipo: cuando tenía 20 años, ya que tanto ella como su pareja de ese entonces estaban estudiando y empezando a vivir. Sin embargo, afirmó que actualmente, a su edad, no aceptaría compartir gastos de manera equitativa.

"No hay forma de que, a mi edad, venga un pelot*** a decirme que tengo que pagar la mitad de la luz, la mitad del agua o la mitad de algo. Para eso me quedo sola en mi casa, me pago yo todo sola y nadie me jo** ", indicó.

Sin embargo, Mario Irivarren le refutó, asegurando que no todos los hombres tienen la posibilidad económica de costear completamente una relación. No obstante, ella respondió: "Si yo tengo la posibilidad de darme mis cosas, ¿por qué tengo que pagar la mitad de algo?".

Finalmente, Tilsa aseguró que, en un hipotético caso donde ella y su pareja ganen 30 mil soles cada uno y los gastos de la casa asciendan a 25 mil soles, él debería poner 20 mil y ella solo 5 mil, desatando la risa entre los conductores, quienes finalmente no llegaron a ningún acuerdo.

Tilsa se arrepiente de su boda con Jackson Mora

Durante la conversación con Laura, Gerardo y Mario, hablaron sobre diversos temas. Sin embargo, en determinado momento, la exmodelo les dijo a los conductores que tengan cuidado al momento de firmar un documento confiando ciegamente en su pareja, ya que eso puede terminar mal.

En esa misma línea, aseguró que cometió un error al haberse casado con el boxeador, quien actualmente tiene problemas legales vinculados a una fuerte suma de dinero proveniente del Estado. Tilsa aseguró que su matrimonio le dejó un bloqueo económico importante.

"Yo creo que mi matrimonio fue la peor cagad*** que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese conc*** que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta", agregó.

Es así que, las declaraciones de Tilsa Lozano sobre las relaciones "50-50" también estuvieron marcadas por su experiencia personal. La exmodelo confesó que su matrimonio con Jackson Mora le dejó serios problemas económicos, por lo que ahora asegura ser mucho más cuidadosa al confiar en una pareja, especialmente cuando se trata de dinero y documentos legales.