RECONOCIDO youtuber es acusado de incumplir con pago de utilidades por presunto empleado

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica estalló en plataformas digitales luego que se difundieran testimonios donde señalan una presunta falta de reparto de utilidades por parte de los restaurantes asociados al creador de contenido. Los afectados argumentaron que el crecimiento de la cadena es totalmente incompatible con la falta de pagos.

Cuestionan la transparencia financiera de la cadena

Los presuntos trabajadores de Deigo Ramen y Deigo Sushi expresaron su inconformidad luego que recibieran notificaciones indicando que no habían suficientes ingresos que permitan la solvencia económica. Este escenario genera fuertes sospechas entre el personal, quienes consideran que estos beneficios económicos deberían haberse reflejado ante las autoridades fiscales en el último periodo.

La apertura de nuevas sucursales de Luisito Comunica y la incorporación de socios comerciales despiertan dudas legítimas. Aunque las empresas aseguren pérdidas, los empleados poseen el derecho legal de exigir una revisión detallada de la declaración anual presentada ante el ente recaudador estatal.

La legislación mexicana establece que los bonos, gratificaciones o compensaciones voluntarias entregadas no sustituyen el reparto de utilidades legalmente procedente. Por ello, los trabajadores afectados han comenzado a cuestionar si la estrategia de expansión operativa encubre una realidad contable distinta a la reportada oficialmente.

Acusación.

Investigaciones pendientes sobre posibles irregularidades laborales

Además de la falta de PTU, los testimonios han sacado a la luz preocupaciones sobre cambios frecuentes de razón social. Los empleados sugieren que esta práctica podría ser utilizada para evitar responsabilidades, aunque hasta el momento no existen pruebas públicas que confirmen dicha simulación legal.

Otras acusaciones incluyen presuntas anomalías en el registro de trabajadores ante el IMSS y descuentos indebidos en las propinas. Según fuentes del sector laboral, de comprobarse estas infracciones mediante una investigación oficial, los empleadores enfrentarían sanciones administrativas severas por violar los derechos laborales fundamentales.

Luisito Comunica :

El que cobra $500 por un ramen en su restaurante Deigo, no repartió utilidades a sus empleados, intentó sobornarlos con $2,000 por debajo de la mesa.

🐀

Que venda su depa en Polanco, ¿no?

💩 pic.twitter.com/4mhmlkRT4x — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 6, 2026

Es vital precisar que estas denuncias carecen de corroboración por parte de autoridades laborales o judiciales. Hasta la fecha, ni la empresa ni el influencer han emitido una respuesta oficial detallada que esclarezca la situación financiera denunciada por quienes integran la plantilla de los restaurantes.

La controversia sobre el reparto de utilidades en los restaurantes de Luisito Comunica persiste debido a las sospechas de los trabajadores sobre la gestión financiera y los supuestos incumplimientos laborales reportados, manteniendo la atención pública sobre la transparencia y los derechos laborales del sector gastronómico.

El cumplimiento del pago depende estrictamente de la información fiscal presentada ante el SAT. Si una empresa reporta resultados negativos, queda exenta de este pago, sin embargo, la incertidumbre persistente exige una auditoría clara que garantice justicia para todo el personal operativo involucrado.