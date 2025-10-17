Petroperú: Minem confirma la salida de Alejandro Narváez de la presidencia del directorio

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 17 de octubre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió separar del cargo de presidente del directorio de la empresa Petroperú a Alejandro Narváez. Con el argumento de fortalecer la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión empresarial estatal, optó por separarlo y colocar de forma provisional al vicepresidente de la junta.

Optimizar la gestión de Petroperú

A través de un comunicado, esta cartera señala que en su lugar lo tomará Fidel Augusto Moreno Rodríguez, vicepresidente del directorio y director no independiente de la compañía del Estado peruano. La disposición busca reforzar la gobernanza, optimizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad corporativa, sin comprometer más recursos públicos.

"En el marco del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión de las empresas públicas, la Junta General de Accionistas de Petroperú informa lo siguiente: se ha dispuesto el cese de funciones del presidente del directorio de Petroperú (Alejandro Narváez)", indica el anuncio del Minem.

🔴 COMUNICADO | En el marco del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión de las empresas públicas, la Junta General de Accionistas de Petroperú informa lo siguiente: pic.twitter.com/c4VPsPaC5P — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) October 17, 2025

La designación de Moreno Rodríguez es para garantizar una gestión disciplinada, eficiente y responsable en la administración de los recursos de la empresa, que puedan contribuir a su desarrollo normal. Por tal motivo, esta transición ordenada y responsable, beneficiará al país y a la estabilidad fiscal, asegura esta cartera.

"El gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con la protección de la estabilidad macroeconómica del país, en beneficio de todos los peruanos", cierra el comunicado.

Rescate fiscal del Estado a Petrperú

El 21 de setiembre pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, firmada por el titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes Espejo. En él se aprobó un nuevo rescate fiscal para la compañía estatal. Para ello, emitiría bonos de 287 336.211 dólares para aplacar su deuda.

La medida se amparó en la Ley Nº 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025. Esta normal dispone al Ejecutivo a desarrollar operaciones financieras por un monto considerable. En este contexto, refinanciaría los pagos resultantes del aval que el Estado otorgó mediante cartas de crédito gestionadas por el Banco de la Nación a favor de la firma.

Por la mala gestión financiera que ha tenido Petroperú con la presidencia de Alejandro Narváez, el Minem decidió removerlo del directorio de la empresa estatal. De manera provisional, el vicepresidente Fidel Augusto Moreno Rodríguez tomará el puesto.