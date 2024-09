Recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' anuncia su embarazo con tierna foto ¿De quién se trata?

La conocida actriz que formó parte de la serie televisiva 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) sorprendió a todos sus seguidores al anunciar con una tierna foto que está embarazada y espera tener pronto en sus brazos a su querido bebé.

A través de sus redes sociales, Liz Mariana Godoy, conocida por interpretar el papel de 'Zulimar' en la serie peruana y por su gran carisma y personalidad, dio a conocer la emoción que siente en la actualidad tras enterarse de que está "en la dulce espera".

Por medio de una fotografía sosteniendo su ecografía y una prueba de embarazo positiva, la recordada actriz de nacionalidad venezolana sorprendió a sus fans al señalar que ahora serán "tres en su familia" en el 2025.

Godoy también dejó en claro que esta noticia era algo que esperaban con muchas ansias desde hace mucho tiempo y que alegrará no solo su vida sino la de su pareja.

Pero no todo quedó ahí, ya que la actriz venezolana sigue compartiendo cada uno de los momentos de esta nueva etapa de su vida, resaltando que uno de sus sueños fue poder convertirse en madre y va preparando todo para tener entre sus brazos a su bebé.

"(...) Desde muy joven pensaba y decía que yo nací para ser mamá y desde arriba me escucharon. Aunque cuento los días que faltan para conocerte hij@ mí@ y cada día entre en menos ropa, no estoy ansiosa, ahora falta menos que antes y eso me reconforta (...)", escribió Liz Mariana Godoy.