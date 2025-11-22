Falsos pasajeros asesinan a taxista en Manchay: Víctima era familiar de Sheyla Cóndor

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El joven taxista, Marco Raúl Taipe Torres, fue encontrado maniatado y golpeado, luego que falsos pasajeros robaran su vehículo. Familiares de la víctima confirmaron su vínculo familiar con Sheyla Cóndor, cuyo caso también espera por justicia.

Familiares exigen justicia para ambos casos

El reciente asesinato en contra de Taipe Torres, joven que fue encontrado maniatado y con tres impactos de bala luego de que criminales le robaran su vehículo, enluta a a una nueva familia peruana.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este último jueves 20 de noviembre cuando dos delincuentes se hicieron pasar como falsos pasajeros para robarle su vehículo.

La víctima de 35 años era padre de familia de cuatro menores niños por quienes dedicaba su trabajo durante las noches; por el día se dedicaba a estudiar enfermería para eventualmente dejar el peligroso trabajo de ser transportista en el país.

Taipe Torres brindó el servicio de taxi a dos despiadados criminales. Durante el trayecto sospechó que sería víctima de un robo, por ello, alertó a un compañero a las 10:53 de la noche el presumible intento de crimen. "Creo que me van a robar", se lee en el mensaje. Su compañero respondió ante la alerta pero luego de unos minutos, la víctima no respondió más.

El padre de la víctima colocó la denuncia por desaparición, sin embargo, durante la mañana del siguiente día, se enteraron a través de los medios de comunicación del trágico hecho.

Según declaraciones de la hermana del joven taxista, su cuerpo fue trasladado a la Depincri de La Molina e, inicialmente, no pudo ser identificado porque los sujetos le sustrajeron todas sus pertenencias.

Familiares piden justicia

Los familiares de Taipe Torres se trasladaron hacia la dependencia policial para continuar con las diligencias del trágico hecho a pesar de cargar con el dolor de su muerte.

Sin embargo, los parientes del taxista tienen como una previa, y negativa, experiencia el accionar de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hace un año atrás. Esto, cuando al menos un efectivo policial fuera imputado por el asesinato de Sheyla Cóndor, joven estudiante era familiar del taxista recientemente siniestrado.

"Lamentablemente se dejan de lado las investigaciones porque el año pasado asesinaron a mi prima Sheyla y ahora mi hermano", narró la hermana de la víctima para Latina Noticias.

A pesar de ello, para identificar y capturar a los criminales que asesinaron al padre de familia, se han acercado a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrió el hecho.