Melissa Klug sorprende al respaldar la relación de Samahara y Renato Rossini Jr.: "Los veo felices"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre la relación sentimental que mantienen su hija, Samahara Lobatón, y el modelo Renato Rossini Jr. La empresaria dejó en evidencia que respalda esta nueva etapa amorosa de la influencer y reveló que, hasta el momento, ve con buenos ojos el vínculo que ambos vienen construyendo.

La opinión de la popular 'Blanca de Chucuito' llamó la atención, pues decidió expresar públicamente su postura frente al romance que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Aunque la relación de los jóvenes ha generado diversas especulaciones, Melissa dejó claro que, por ahora, lo importante es que ambos se encuentren felices.

¿Qué dijo Melissa sobre la relación de su hija?

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas que la empresaria realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. En ese espacio, invitó a sus seguidores a consultarle sobre diferentes aspectos de su vida personal. Entre las interrogantes que recibió, una estuvo relacionada directamente con el acercamiento sentimental de su hija y el modelo.

Ante la consulta, Melissa Klug respondió que hasta ese momento había observado felices a Samahara y Renato, además de expresar su deseo de que esa situación se mantenga. De esta manera, la empresaria mostró una actitud favorable hacia la relación y dejó entrever que está pendiente de esta nueva etapa en la vida amorosa de su hija.

"Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre", dijo la empresaria.

Melissa Klug habla sobre la relación de Samahara y Renato Rossini

Por su parte, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. han protagonizado diferentes muestras de cercanía durante las últimas semanas. Ambos coincidieron en un programa de competencia, donde comenzaron a llamar la atención por la complicidad que mostraban frente a las cámaras.

Samahara defiende su relación con Renato

Durante un reciente encuentro con las cámaras de un programa de espectáculos, la hija de Melissa Klug fue consultada sobre los comentarios que ponen en duda la autenticidad de su relación con el joven actor. Frente a estos cuestionamientos, Samahara restó importancia a las especulaciones y aseguró que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida.

Asimismo, la influencer explicó que ambos prefieren llevar su romance con tranquilidad, sin apresurarse ni establecer expectativas sobre lo que pueda suceder más adelante. Aunque no precisó cuánto tiempo llevan juntos ni confirmó mayores detalles sobre una posible oficialización, dejó entrever que las cosas marchan bien entre ellos.

"Me da igual lo que piense la gente, yo estoy feliz y eso es lo que me importa (...) Estamos bien, tranquilos, paso a paso, poquito a poquito", explicó.

De esta manera, Melissa Klug dejó en evidencia que está pendiente de la vida sentimental de su hija y que, por ahora, respalda esta nueva relación. Mientras Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. continúan compartiendo momentos juntos, la empresaria espera que ambos mantengan la felicidad que ha podido observar hasta ahora.