Samahara Lobatón parcha a quienes dicen que su romance con Renato Rossini es por marketing: "Estoy feliz"

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón salió al frente para responder a quienes cuestionan su relación con Renato Rossini Jr. y aseguran que su romance sería una estrategia de marketing para mantenerse vigentes en la farándula. La influencer dejó en claro que atraviesa un buen momento sentimental y que las opiniones de terceros no afectan su felicidad.

Samahara reafirma su romance con Renato Rossini Jr.

Durante un reciente encuentro con las cámaras de un programa de espectáculos, la hija de Melissa Klug fue consultada sobre los comentarios que ponen en duda la autenticidad de su relación con el joven actor. Frente a estos cuestionamientos, Samahara restó importancia a las especulaciones y aseguró que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida.

Asimismo, la influencer explicó que ambos prefieren llevar su romance con tranquilidad, sin apresurarse ni establecer expectativas sobre lo que pueda suceder más adelante. Aunque no precisó cuánto tiempo llevan juntos ni confirmó mayores detalles sobre una posible oficialización, dejó entrever que las cosas marchan bien entre ellos.

"Me da igual lo que piense la gente, yo estoy feliz y eso es lo que me importa (...) Estamos bien, tranquilos, paso a paso, poquito a poquito", explicó.

Por otro lado, Samahara también respondió a quienes consideran que su relación no durará y hasta especulan que no llegarán juntos al próximo febrero. Sin embargo, volvió a demostrar que no está pendiente de esos comentarios y que prefiere concentrarse en lo que está viviendo actualmente junto a Renato.

¿Renato conocerá a los hijo de Samahara?

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que el actor conozca a los hijos de la influencer. Al respecto, Samahara aclaró que todavía no contempla esa presentación, pues considera que es importante esperar a que su relación avance antes de involucrar a los pequeños en esta nueva etapa sentimental.

Finalmente, la hija de Melissa Klug no descartó que ese encuentro pueda concretarse más adelante, dependiendo de cómo evolucionen las cosas entre ambos. Por ahora, la influencer prefiere mantener las cosas con calma y dejar que el tiempo determine el rumbo de su romance con Renato Rossini Jr.

"En verdad es paso a paso. No está ahí dentro de mis planes presentar a Renato a mis hijos todavía, tal vez más adelante, como vayan dándose las cosas. El tiempo lo dirá", sentenció.

De esta manera, Samahara Lobatón dejó claro que no permitirá que las críticas externas influyan en su relación con Renato Rossini Jr. Aunque todavía no contempla involucrar a sus hijos en esta nueva etapa, tampoco descarta que ocurra más adelante. Por ahora, ambos prefieren disfrutar su romance sin apresurar decisiones.