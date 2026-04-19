Mariella Zanetti ARREMETE en vivo a Yaco Eskenazi por comentarios sobre Diego Chávarri: "Lo estás justificando"

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La gala de eliminación de "La Granja VIP" se convirtió en el escenario de un fuerte enfrentamiento en vivo. Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi protagonizaron un tenso intercambio tras la difusión de imágenes que evidenciaban la cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera dentro del reality.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidenció posturas completamente opuestas entre ambos conductores sobre lo ocurrido. Mientras Eskenazi optó por una visión más moderada, Zanetti fue contundente al cuestionar lo que consideró una falta de respeto en la conducta del exchico reality.

Debate sobre infidelidad sacude el set

Esta situación abrió un debate más amplio sobre qué se considera infidelidad dentro de un contexto televisivo. Para Zanetti, la simple intención o confesión ya implica una falta, mientras que Eskenazi sostuvo que se debe analizar el contexto antes de emitir juicios.

"Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacavueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando", recalcó.

Sin embargo, la respuesta de Zanetti fue inmediata y directa, la actriz no dudó en marcar su posición con firmeza, dejando claro que, para ella, el compromiso emocional también implica responsabilidad.

"La infidelidad no solamente tiene que ser carnal. Es una decisión y uno debe ser responsable de las consecuencias", afirmó.

El intercambio no solo captó la atención del público en el set, sino que también generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaban la postura estricta de Zanetti y quienes coincidían con la mirada más flexible de Eskenazi.

Novia de Diego Chávarri estalla tras confesión

Como era de esperarse, este hecho tomó por sorpresa a la pareja del exdeportista, quien seguía cada detalle de lo sucedido al interior de esta casa. Por ello, la situación escaló rápidamente en redes sociales, donde el contenido se viralizó y generó diversas reacciones.

La exposición del momento provocó incomodidad en el entorno cercano del exfutbolista, debido al impacto inmediato de las declaraciones. Durante la madrugada, ambos participantes habrían compartido declaraciones sobre sentimientos personales mientras continuaban conectados en una transmisión abierta.

"Qué gran falta de respeto, que los expongan", escribió sorprendiendo a sus miles de fans en Instagram.

La joven reaccionó en tiempo real y expresó su molestia por la exposición pública del episodio. Thalía Bentin, pareja del exjugador, utilizó el mismo espacio digital para manifestar su incomodidad.