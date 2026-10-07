RM de BTS hace firme pedido a la ARMY previo a concierto en Lima: "Por favor, no se queden..."

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada de la sensación global BTS a suelo peruano ha desatado un frenesí sin precedentes. El esperado debut de la agrupación, programado para la noche de este 7 de octubre, no solo paralizó a sus seguidores locales, sino que movilizó a miles de fanáticos provenientes de distintas regiones del país y otras naciones de Latinoamérica, quienes viajaron para ser testigos de este hito musical.

Sin embargo, la desbordante pasión de su base de seguidores, conocida como ARMY, generó situaciones que llevaron a la propia banda a tener que intervenir directamente para establecer límites a pocas horas de subir al escenario.

La advertencia del líder sobre el bienestar y el show

En medio de las masivas concentraciones de fanáticos que rodearon las instalaciones donde se hospeda el septeto, Namjoon, conocido como RM y líder de la agrupación, decidió emitir un sorpresivo y firme pronunciamiento. A través de un comunicado directo, el rapero expuso una problemática que afecta significativamente la logística y el bienestar físico de los artistas durante las giras.

El cantante enfatizó que la presencia constante y ruidosa de multitudes a las afueras de sus habitaciones interrumpe las horas de sueño vitales. RM fue claro al explicar que este agotamiento repercute directamente en la calidad del espectáculo, priorizando en todo momento el compromiso profesional absoluto que mantienen con los miles de asistentes que acudieron a presenciar su primer espectáculo en Lima.

Un llamado a la madurez para el futuro de la gira

Lejos de limitar su solicitud únicamente al contexto de la capital peruana, el vocalista aprovechó la oportunidad para sentar un claro precedente para los próximos destinos de su actual gira. De igual modo, en un tono que combinó el agradecimiento de la banda con un llamado a la reflexión, RM apeló a la empatía de sus admiradores.

"Así que, por favor, no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los diversospaíses asiáticos que visitaremos más adelante, por favor no se queden frente al hotel. Les pedimos su comprensión", escribió. Confiamos en que ARMY, los fans más maravillosos del mundo, lo entenderán y no harán esto. Esperamos construir una relación más madura entre nosotros", concluyó firmemente el intérprete.

El desafío de la privacidad en la industria actual

Este sincero mensaje pone en evidencia los enormes desafíos que enfrentan las megaestrellas actuales para mantener un equilibrio saludable entre la abrumadora exposición mediática y su privacidad personal. La solicitud de RM no busca distanciar a los ídolos de su público, sino que intenta reconfigurar y sanar las normativas de convivencia y respeto mutuo durante las agotadoras exigencias de los tours.

🔴🔵 ¡Cada vez falta menos para el primer concierto en Lima! BTS tiene su encuentro con las ARMYs durante la prueba de sonido desatando la euforia de las miles de fanáticas en el estadio San Marcos.



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La histórica jornada en Perú quedará marcada no solo por ser su primer encuentro musical en vivo con el público limeño, sino también por la contundente lección de respeto promovida por su líder.

El pedido resalta la imperiosa necesidad de priorizar el bienestar integral de los artistas por encima del fervor momentáneo, invitando a ARMY a demostrar su apoyo incondicional de una manera que realmente sume a la experiencia, consolidando así un vínculo mucho más sano, empático y maduro entre los ídolos globales y sus fieles seguidores internacionales.