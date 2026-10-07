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Símbolo de resistencia

España: fallece Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid desató una crisis política

La anciana perdió la vida luego de ser expulsada de su vivienda en Madrid. Este hecho avivó multitudinarias manifestaciones por el derecho a la vivienda y generó la disolución del Parlamento español.

El desalojo de Maricarmen provocó una gran manifestación
El desalojo de Maricarmen provocó una gran manifestación Difusión

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/10/2026

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La ciudadana española Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció este miércoles tras permanecer quince largos días internada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Como se sabe, la adulta mayor sufrió un desalojo el pasado 23 de septiembre, lo que la convirtió en un emblema nacional de resistencia.

Ante ello, su lamentable partida ha causado una profunda conmoción en todo el país ibérico. Este suceso evidenció los problemas del sistema inmobiliario actual y desencadenó multitudinarias protestas en diversas ciudades. Cabe mencionar que este fuerte malestar generalizado terminó precipitando elecciones anticipadas.

Desalojo de anciana en España
Desalojo de anciana en España

El desenlace tras 71 años en el mismo hogar

La víctima presentaba problemas de movilidad y registraba un 50 % de discapacidad al momento de ejecutarse el desalojo. En esa línea, la dramática historia comenzó cuando la empresa Urbagestión adquirió el inmueble en el distrito de Retiro y decidió desconocer su contrato antiguo para luego aumentarlo a un precio que la anciana no podía pagar.

Tras cuatro intentos, la anciana con discapacidad fue expulsada del piso donde residió desde 1956, generando un profundo rechazo ciudadano y un fuerte cuestionamiento contra la especulación de las viviendas.

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"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", manifestó el Sindicato de Inquilinas tras confirmar la irreparable pérdida mediante un comunicado

No obstante, la movilización de diferentes colectivos sociales logró un pacto con la propiedad, el 28 de septiembre, para que Maricarmen regresara pagando máximo el 30 % de sus ingresos. 

Para ello, el caso escaló hasta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entidad que buscó intervenir frente al abuso.

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"Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste", declararon las activistas.

Manifestación en Madrid
Manifestación en Madrid

Impacto político por protestas masivas

Por otro lado, la imagen de la anciana saliendo en camilla forzó una reacción en cadena que comenzó con plantones en 12 ciudades. En poco tiempo, el reclamo sumó más de 50 movilizaciones hacia una huelga general, originando una crisis sin precedentes que golpeó duramente al Gobierno.

Como resultado de esta presión ciudadana, el Parlamento rechazó dos decretos ley sobre vivienda. En consecuencia. al quedarse sin margen de maniobra, el mandatario Pedro Sánchez disolvió las Cortes y anunció comicios generales anticipados para el 29 de noviembre, una arriesgada jugada motivada por la inestabilidad social.

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