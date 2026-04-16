Korina comparte peculiar saludo a Mario Hart en medio de rumores de separación: "Que seas muy feliz"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira y Mario Hart están envueltos en rumores de separación desde hace algunas semanas, e incluso se dijo que ya no compartirían la misma casa en Chorrillos. Sin embargo, la modelo no dejó pasar la oportunidad de saludar al padre de sus hijos por su cumpleaños, con un particular mensaje que ha llamado la atención de sus seguidores.

El peculiar saludo de Korina a Mario

Los rumores de una posible crisis matrimonial iniciaron a comienzos de año, cuando ambos dejaron de compartir fotografías juntos en sus redes sociales. Esto llamó la atención de muchas personas, ya que ellos solían compartir cada detalle de su vida y sus momentos en familia.

Mario fue el primero en ser consultado sobre una posible distancia entre ambos, pero aseguró que solo habían tomado la decisión de no exponer su vida privada. Por su lado, Korina no ha dado declaraciones a la prensa, pero también se ha mostrado más individual en las últimas semanas.

No obstante, parece que ambos hicieron una pausa a sus supuestas diferencias, ya que Mario compartió varias imágenes de su cumpleaños y, entre ellas, estaba el saludo de la madre de sus hijos, lo cual generó mucha curiosidad.

"Feliz cumpleaños, campeón de campeones. Que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz", escribió Korina junto a una foto del piloto a bordo de una embarcación.

Korina saluda a Mario Hart por su cumpleaños

Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una posible separación. Sin embargo, hace unos días, Magaly expuso que Korina estaría durmiendo en la casa que ambos compartían en Chorrillos, mientras que Mario pasaría las noches en una hacienda en Lurín.

Mario y Korina estarían vendiendo su casa

Una de las propiedades más conocidas del entorno artístico local ha saltado a la escena pública: la casa de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Ubicado en una zona exclusiva de Chorrillos, figura ahora como "a la venta" en redes sociales.

El origen de la especulación se remonta a diversas publicaciones en redes sociales, donde usuarios advirtieron que la casa mostrada por Mario Hart y Korina Rivadeneira en sus perfiles coincidía en detalles y ambientes con una propiedad que una inmobiliaria promociona en Chorrillos.

El creador de contenido Pajita fue uno de los primeros en difundir la información, citando mensajes recibidos de sus seguidores y compartiendo imágenes comparativas que muestran los mismos espacios

Por ahora, la pareja mantiene el silencio y evita confirmar una ruptura. Sin embargo, las señales de distanciamiento siguen alimentando las especulaciones. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cada movimiento, a la espera de una aclaración que confirme si atraviesan solo una crisis pasajera o una separación definitiva.