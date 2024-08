Rosario Sasieta defiende a Pamela López tras difusión de nuevo video con Christian Cueva: "Está fuera de contexto"

Pamela López y Christian Cueva iniciaron una batalla legal este último lunes 19 de agosto luego que la aún esposa del futbolista decidiera denunciarlo por violencia física y psicológica. La expareja de 'Aladino' también reveló videos donde se muestran las cobardes agresiones que sufrió, las cuales se habrían generado luego de encararlo por su relación con Pamela Franco.

Sin embargo, con el correr de las horas, se ha filtrado nuevas imágenes en las redes sociales donde se observa con más detalle lo que sucedió entre ambos en la ciudad de Trujillo días atrás. En este nuevo clip, se ve como la madre de los hijos del volante también le lanza algunos golpes antes que este la dejara casi en el suelo por su violenta reacción.

Esto ha generado que cientos de usuarios duden de la veracidad de la denuncia de Pamela López señalando que ella fue quien provocó la agresión de Christian Cueva. Por ello, Rosario Sasieta, su abogada, visitó este martes los estudios de América hoy para pronunciarse sobre este nuevo video y despejar las versiones que se han tejido en las últimas horas.

La famosa abogada dejó en claro que estas imágenes están fuera de contexto, pues el futbolista le habría propinado varios golpes cuando se encontraban dentro del ascensor antes de ser captados por las cámaras. Asimismo, la exministra lamentó que el conserje no haya interrumpido el hecho para evitar que la mujer sea atacada como se pudo observar.

"Este video está fuera de contexto, porque en primer lugar, es una secuencia de varios extractos de video. Primera secuencia, cuando el señor Cueva está sentado en su habitación poniéndose los aretes y ella le reclama. Me ha redactado hoy cómo fue la secuencia. Segundo, cuando aparecen en esta secuencia, él le había propinado golpes en el ascensor y salen los dos. El video del ascensor, es la tercera. Él regresa dos veces. La apatía de algunos varones que creen que es normal, y no es normal. Si no lo hizo (defenderla), es porque entiende que es un tema personal", precisó.