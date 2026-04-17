Youna 'explota' tras confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr.: ¿Se acabó el compromiso?

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna explotó tras la inesperada confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'. El joven barbero expresó su molestia y puso en duda su compromiso con la hija de Melissa Klug: "No esperes otra vida para estar con él", increpó.

Reacción de Youna tras confesión de Samahara a Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón ha causado revuelo en la farándula local tras su última declaración a Renato Rossini Jr. en la noche de nominación de eliminación de 'La Granja VIP'. Pues bien, la joven influencer se animó a expresar fuerte y claro: "Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo", pese a estar comprometida con Youna, quien hace solo unos días le mandó desde EE. UU. un ramo de flores indicándole que estaría esperándola a que salga del show para casarse.

Sin embargo, tras tener conocimiento de la declaración de Samahara en el reality y tras notar un acercamiento hacia Renato que va mucho más allá que un simple juego, el barbero decidió pronunciarse y expresar su molestia por ver que la mujer, por la que tiene sentimientos y que antes de ingresar al programa se mostraba cariñosa con él, ahora se expresara así de otro hombre.

Youna calificó el comportamiento de la hija de Melissa Klug como una falta de respeto, que según indicó, no toleraría. Todo parece indicar que el aparente "coqueteo" entre Samahara y Renato Rossini Jr. incomodaron al joven, quien fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica.

"Con respecto a lo que ha pasado en 'La Granja', mis tiktoks no tienen nada que ver con lo que pasó porque yo no sabía, pero ahora yo vi unos clips donde Samahara salía diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato, la vi abrazada con él y la celó con Gabriela, esas son cosas que yo no voy a permitir, para mí son faltas de respeto", señaló en el video difundido por 'Instarándula'.

Youna y decisión sobre Samahara: ¿Se cancela el compromiso?

Youna también aprovechó en referirse al futuro de su relación con Samahara Lobatón, insinuando que la idea de una boda, aparentemente, ya no formaría parte de sus planes. Pues bien, pese a que aclaró que continuará respaldando a la influencer en 'La Granja VIP', tomó la dura decisión de ya no hablar más del tema de una boda con ella ni mucho menos una relación.

"Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto y yo respeto que ustedes lo vean diferente, pero a mí son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie", indicó.

Seguidamente, sobre la escena, sostuvo que Samahara no tendría que esperar "otra vida" para intentar algo con Renato Rossini Jr. "porque en esta puede ser. Son cosas que no me gustan, de verdad estoy bien molesto y fastidiado".

Es así como Youna no pudo más y explotó tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr. de que le hubiera gustado coincidir en otra vida con él. Para el barbero, esa declaración reflejaría que existiría un interés más cercano de lo que se muestra en pantalla.