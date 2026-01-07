Galán de novela confirma relación de TRES AÑOS con Delcy Rodríguez: "El gran amor de mi vida"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor de telenovelas venezolano, Fernando Carrillo, confesó haber mantenido una relación amorosa con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "El gran amor de mi vida", reconoció en una entrevista.

Además, negó que Rodríguez haya sido la persona del círculo de poder de Nicolás Maduro que lo traicionó. "Imposible", sentenció Carrillo.

"El gran amor de mi vida", confesó Fernando Carrillo

En entrevista con el medio Chilevisión, Fernando Carrillo, actor de telenovelas como Abigaíl y María Isabel, defendió el régimen chavista y se mostró en contra de la captura de Nicolás Maduro.

Al ser consultado sobre si Delcy Rodríguez sería la cómplice del gobierno de Estados Unidos para dar con la captura de Maduro, Fernando Carrillo negó rotundamente que ella fuera la persona que lo traicionó. "Si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez", precisó.

Por ello, mencionó que es "imposible" que ella haya traicionado al cabecilla del régimen. "No he conocido una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, es imposible", ratificó.

Mencionó que esta es una versión que está siendo "regada" por las personas que "aplauden" el operativo militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano. "Yo estoy en total desacuerdo con esa matriz de opinión".

"La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí, nunca en la vida, jamás en la vida. Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida a esta edad", indicó.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | El actor Fernando Carrillo, reconocido por ser galán en varias telenovelas, manifestó su respaldo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, indicando que la conoce muy bien debido a que fueron pareja. "Puedo decir que fue el gran amor de... pic.twitter.com/VBTb0ACnqU — Exitosa Noticias (@exitosape) January 7, 2026

El actor confesó que había sido pareja de la exvicepresidenta de Venezuela por tres años y señaló que había sido la mujer "más inteligente" con la que había estado.

Por ello, aseguró que Delcy Rodríguez hará "100% lo más beneficioso para solventar la situación" del país sudamericano mostrando total confianza en sus decisiones como presidenta actual de Venezuela.

Fernando Carrillo defiende al régimen

El actor venezolano afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido elegido por los ciudadanos venezolanos y aseguró que "no hay ninguna dictadura", indicó.

Fernando Carrillo ha sido un defensor del gobierno de Nicolás Maduro desde años pasados incluso durante la entrevista afirmó que en las elecciones generales de Venezuela

"Aquí votamos por Nicolás Maduro innumerables veces. Yo fui uno y millones fueron. No es una elección, son varias elecciones que nunca han sido reconocidas por los esclavos unidos de América", indicó.

Debido a su confianza en el régimen venezolano, Fernando Carrillo aseguró que Delcy Rodríguez "jamás" podría traicionar a Nicolás Maduro y reveló que mantuvo una relación sentimental con ella por tres años.