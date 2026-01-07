Valentino Palacios cumple su sueño y se compra un auto de lujo: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios cumplió su sueño y adquirió un auto de lujo. Acompañado por su madre y su abuela, el tiktoker documentó el momento en redes sociales, mostrando no solo el vehículo, sino también la emoción de celebrar este logro familiar y personal.

Valentino Palacios se compra un auto de lujo

El 6 de enero, Valentino Palacios compartió un video en TikTok para contarle a sus seguidores que ya tenía auto. En el clip se ve el carro y la reacción de su abuela Candela, visiblemente emocionada.

"Todo esfuerzo tiene su recompensa", escribió el influencer de 20 años, conocido por su contenido de humor y frases virales como "Oye qué tienes" y "Tumba la fiesta".

También dejó en claro que este logro no era solo suyo, sino pensado en los suyos. "Y lo mejor es la comodidad de mi familia", dijo el tiktoker, quien siempre ha mostrado su cercanía con su mamá y su abuela.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, acumulando miles de interacciones y generando una ola de felicitaciones. Los fans destacaron la prudencia financiera y la constancia del joven influencer, señalando cómo desde sus primeros pasos en redes sociales ha trabajado para alcanzar sus metas sin descuidar su entorno familiar.

"No hizo daño a nadie, no se metió con nadie, no habló de nadie y lo mejor no pidió moradito... y siempre pensando en su familia... buena Valentino", escribió uno de sus seguidores.

Valentino en streaming de Nicola Porcella y ElZein

Por otro lado, Valentino Palacios confirmó en una transmisión en vivo en TikTok que será el primer fichaje del nuevo proyecto de streaming liderado por Nicola Porcella y ElZein, luego de escuchar una frase que el excapitán de Esto es guerra lanzó al cierre del video: "Oye, ¿qué tienes?".

"Así es, Candela, voy a ser el próximo integrante de un proyecto que llegará este año. Con Nicola Porcella, ElZein, todos ellos", comentó Valentino Palacios mientras conversaba con sus seguidores en vivo.

Cabe precisar que el nuevo proyecto de streaming encabezado por Nicola Porcella y ElZein llevará por nombre Zentral, información que fue confirmada mediante un video promocional compartido por el propio creador de contenido.

Así, Valentino Palacios cumplió su sueño y se compró un auto de lujo, un logro que marca un avance en su carrera como creador de contenido. Pero eso no fue todo, ya que el tiktoker sumó otro hito al confirmar su ingreso al proyecto de streaming Zentral, liderado por Nicola Porcella y ElZein.