¿Alejandra Baigorria ya está embarazada? Said Palao sorprende con INESPERADA foto en redes sociales

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de su viaje en el extranjero; sin embargo, el chico reality sorprendió a sus seguidores al compartir una inesperada foto, que dejó entrever que su esposa estaría embarazada.

¿Alejandra Baigorria en la dulce espera?

El 26 de abril del año pasado, se convirtió en una fecha que no olvidarán nunca Said Palao y Alejandra Baigorria, ya que ese día, en una ceremonia llena de emoción y sentimientos, se dieron el 'sí, acepto' y se convirtieron en esposos rodeados de sus seres más queridos en lo que fue considerado "la boda del año".

Tras casi un año de matrimonio, la popular pareja de la farándula se ha mantenido más unida que nunca, compartiendo cada una de sus experiencias en esta nueva etapa de sus vidas. Incluso, no dudan en mostrar las aventuras que tienen en su más reciente viaje por Europa: actualmente en Londres. Toda esta situación ha llevado a sus fanáticos a preguntarse cuándo darán la noticia de que su familia se verá agrandada con un nuevo integrante: ¡un bebé!

Pues como se recuerda, la 'Gringa de Gamarra' sostuvo en anteriores entrevistas que este 2026 intentará convertirse en mamá. Ello, generó cientos de reacciones en sus redes sociales, pero lo que más captó la atención fue que Said tampoco fue ajeno al tema y se animó a subir una peculiar historia en su cuenta de Instagram.

Said revela cómo lucirían sus hijos con 'Ale' Baigorria

Said Palao se mantiene activo en sus redes sociales mostrando cada uno de sus proyectos y actividades que realiza al lado de la mujer de su vida, pero esta vez sorprendió al verse emocionado y compartir una foto con ayuda de la IA de cómo se verían sus hijos con ella, dejando al descubierto su ilusión de formar un hogar este año con un pequeño bebé, que sería el segundo para él y el primero para Alejandra Baigorria.

"Por ahí la IA dice que así saldrán mis hijos con Ale. ¿Ustedes qué creen?", se lee en su historia de Said Palao. En la imagen se aprecia a dos niños con rasgos faciales de ambos empresarios peruanos: ojos claros, tez clara y cabello marrón rizado.

Said Palao revela que la IA le mostró cómo lucirían sus hijos con Alejandra Baigorria.

De esta manera, Said Palao se mostró emocionado en sus redes al revelar cómo se verían sus hijos con Alejandra Baigorria. La publicación dejó con la incertidumbre a sus seguidores de si sería una señal de que estarían pronto a ser padres.