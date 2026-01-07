07/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz conocida por su papel como Hope Van Dyne en el Universo Cinematográfico de Marvel y por la serie 'Lost', anunció que padece daño cerebral, lo que la ha llevado a tomar la decisión de alejarse de la actuación por su problema de salud.

Actriz de Avengers sufre daño cerebral

En la ficción, la reconocida actriz Evangeline Lilly ha sobrevivido a accidentes aéreos en islas desiertas y ha combatido amenazas interdimensionales como en 'Ant-Man'; sin embargo, la realidad le ha presentado un desafío que no se resuelve con efectos especiales. Pues bien, la artista, de 46 años de edad, reveló complicaciones con su salud.

De acuerdo a su testimonio, un accidente en mayo del 2025 le dejaría graves secuelas en su cuerpo. Según indicó, disfrutaba del sol en una playa de Hawái cuando se desmayó sin previo aviso, cayendo de cara contra una roca, por lo cual, fue llevada de inmediato a un hospital, donde solo le trataron las heridas visibles.

Con el paso del tiempo, comenzó a sentir malestares, por lo que tuvieron que realizarles escáneres cerebrales que le revelaron que tenía un daño cerebral. "Y estoy entrando en este nuevo año, el Año del Caballo, con algunas malas noticias sobre mi conmoción cerebral", expresó a sus seguidores.

Anuncia su retiro por problemas de salud

Evangeline Lilly agregó que los estudios médicos han confirmado que casi todas las zonas de su cerebro "funcionan a una capacidad reducida", algo que ella describe de forma directa: "no es una simple conmoción", sino una lesión cerebral traumática de la que necesita recuperarse, especialmente con rehabilitación neurológica.

La estrella de Hollywood resaltó que pese al diagnóstico ve la vida con gran positivismo y ha optado por retirarse de la actuación y de los reflectores para enfocarse en los tratamientos médicos que ayuden a darle una solución a esta lesión.

Asimismo, enfatizó que le era "reconfortante" saber que su deterioro cognitivo "no es solo la perimenopausia", pero también "desconcertante saber la ardua batalla que será tratar de revertir las deficiencias".

Evangeline Lilly agradece apoyo de sus fans

Finalmente, la actriz Evangeline Lilly agradeció a sus seguidores y fanáticos por todos los mensajes de apoyo que recibió tras dar a conocer su diagnóstico de salud. Además, enfatizó que vive un día a la vez.

"Me siento extraordinariamente agradecida y bendecida de poder jugar un día más, un año más, en este hermoso planeta vivo. Gracias a todos por preguntar siempre, por preocuparse siempre y por sus oraciones continuas", escribió en redes sociales.

Es así como Evangeline Lilly, actriz de 'Lost' y 'Avengers' reveló que sufrió daño cerebral. La delicada situación habría sido a causa de un desmayo que sufrió en la playa en 2025.