Jota Benz: Revelan el exorbitante valor del anillo de compromiso que le entregó a Angie Arizaga

La pedida de mano de Jota Benz a Angie Arizaga sigue dando de qué hablar. Tras la romántica propuesta frente al Coliseo Romano en Italia, ahora se conoció un detalle que ha dejado a todos boquiabiertos: el exorbitante valor del anillo de compromiso que el cantante le entregó a la exintegrante de Esto es guerra.

Jota Benz propone matrimonio a Angie Arizaga

El momento romántico de Jota Benz ocurrió durante su viaje por Europa junto a Angie Arizaga, el 30 de diciembre de 2025. En medio de una velada nocturna frente al Coliseo Romano, el cantante se arrodilló y le entregó un anillo de compromiso, rodeado de flores, mientras le expresaba su amor.

La influencer no pudo contener la emoción y rompió en llanto antes de decir su esperado "sí, sí, sí... y mil veces sí". La pedida explotó en redes en cuestión de minutos cuando Angie Arizaga subió las fotos, dejando ver el emotivo momento que cerró el año con broche de oro para la pareja.

"Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa. Eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo", escribió la exguerrera junto a las imágenes de la propuesta.

El exorbitante valor del anillo de Angie Arizaga

Tras la difusión de las imágenes, Carlos Cacho reveló detalles sobre el anillo de compromiso. Consultando con una experta joyera, estimó que la pieza tendría un valor aproximado de 12 mil dólares, aunque el especialista enfatizó que lo que realmente importa es el valor sentimental de la joya.

"Mira el valor emocional, sentimental, por lo que significa para ellos, nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga y ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares", indicó Carlos Cacho a Trome.

Analizando la joya, Carlos Cacho destacó que tiene un diseño especial y un peso considerable: "Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates". Y añadió: "Es precioso, se estila en las pedidas, le da mucho glamur a la mano de la novia porque alarga el dedo".

Con esta revelación de Carlos Cacho, los seguidores de Jota Benz y Angie Arizaga pudieron conocer finalmente el exorbitante valor del anillo de compromiso, que asciende a 12 mil dólares, y que selló su romántica pedida frente al Coliseo Romano.