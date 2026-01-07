Jota Benz expone DETALLE OCULTO de su compromiso con Angie Arizaga: "Se la pasaba..."

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jota Benz y Angie Arizaga dan un nuevo paso en su relación: ¡se casarán! La popular pareja anunció su compromiso con una inesperada publicación en redes sociales, pero el hermano de Gino Assereto, generó revuelo entre sus seguidores al revelar un detalle oculto de la 'Negrita'.

Angie Arizaga y Jota se comprometieron en Roma

Angie Arizaga y Jota Benz viven un momento de ensueño e inolvidable durante sus vacaciones por Europa. La pareja no dudó en compartir en su cuenta oficial de Instagram las fotos inéditas del preciso momento en que el chico reality le pedía la mano a la madre de su pequeño Matteo frente al famoso Coliseo Romano.

La popular 'Negrita' se mostraba emocionada y con los ojos llorosos por esta nueva etapa en su vida, pues el hombre que logró conquistar su corazón y darle su apoyo incondicional, le proponía casarse: ella, sin dudarlo, respondió con un rotundo "Sí, sí, sí... y mil veces sí. Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo", sellando el compromiso con el anillo, un tierno beso y un fuerte abrazo.

La noticia del compromiso, que tuvo a lugar el 30 de diciembre del 2025, generó inmediatas reacciones de figuras del entretenimiento que compartieron proyectos televisivos con la pareja, considerada como una de las más comentadas del cierre del año en la farándula peruana tras ese inesperado anuncio.

Jota Benz revela secreto de Angie Arizaga

Pero la pareja no solo causó la sorpresa de sus seguidores con ese anuncio, sino que Jota Benz hizo una peculiar revelación en sus redes sociales después de su compromiso. Pues bien, un reciente video evidenció cómo el cantante sacó a la luz un secreto que Angie Arizaga guardó con extremo cuidado antes de hacer pública su pedida de mano que marca una nueva etapa en su relación.

¿De qué se trataba? Antes de hacer público su compromiso, Angie se quitaba el anillo cada vez que grababa contenido para sus redes sociales, ya que, como se sabe, hasta ese momento, sus fanáticos desconocían su pedida de mano.

"Y como no lo habíamos anunciado aún, se la pasaba sacándose el anillo", escribió el exintegrante de 'Esto es Guerra' en redes, evidenciando la complicidad que existe en su relación, ya que ambos optaron por mantener el dato en reserva y en lo más íntimo hasta sentirse listos de contar la noticia por ¡todo lo alto!

Secreto que guardó Angie Arizaga antes de exponerse su compromiso.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Angie?

Tras la difusión de las imágenes, Carlos Cacho reveló detalles sobre en cuánto estaría valorizado el anillo de compromiso de la pareja. Consultando con una experta joyera, estimó que la pieza costaría aproximadamente 12 mil dólares.

Analizando la joya, Carlos Cacho destacó que tiene un diseño especial y un peso considerable: "Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates".

Sin lugar a duda, el anuncio del compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz sorprendió a más de uno en redes sociales. Sin embargo, el exintegrante de EEG se animó a exponer un detalle oculto de su pedida de mano.