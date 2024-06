Samahara Lobatón sorprende a sus fans al revelar el sexo y nombre de su próximo hijo ¿Qué dijo la influencer?

Samahara Lobatón quiere olvidarse de las polémicas que protagonizó en las últimas semanas y busca enfocarse de lleno en su embarazo. La influencer reveló, mediante sus redes sociales, el sexo de su segundo hijo y el nombre que eligió cuando este nazca.

Como se recuerda, la segunda hija de Melissa Klug suele compartir sus actividades diarias a través de su cuenta de Instagram donde suma más un millón de seguidores.

Es así que, con una publicación en la red social de la camarita, Samahara Lobatón señaló que el segundo hijo que espera será mujer y que Ainara será el nombre elegido por ella para su segunda heredera.

Como era de esperar, su legión de seguidores saludó esta noticia y le brindaron los mejores deseos para los meses restantes de gestación que aún le quedan. Sin embargo, la también heredera de Abel Lobatón decidió restringir los comentarios debido a que algunos usuarios comenzaron a escribir frases desagradables en su posteo.

Hace semanas, Samahara Lobatón escribió en sus plataformas oficiales que no tendrá más hijos luego de dar a luz a su segundo bebé. La hija de Melissa Klug reveló que se someterá a una intervención para no volver a quedar embarazada por tercera vez.

Asimismo, la influencer y empresaria reveló que los primeros meses de gestación de la hija que espera con Bryan Torres fueron bastante complicados y hasta llegó a ser hospitalizada debido a los fuertes dolores.

"Tengo un bebé más porque Xianna ya cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca, después de este bebé, me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica con dos hermosos ángeles del señor", inició.

"Con el de Xianna tuve vómitos hasta los siete meses y náuseas, nada más jajaja (...) Con este si me morí. Tuve hipermesis gravídica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito", añadió.