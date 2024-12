Jonathan Maicelo sorprende como cantante y lanza videoclip de música urbana

07/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un adelanto presentado por el programa 'Todo se filtra', Jonathan Maicelo sorprendió al público con su debut en el mundo de la música, específicamente en el género urbano. En el video, que muestra al boxeador cantando trap. Sin embargo, su incursión en la música no es lo único que ha acaparado la atención mediática.

Maicelo se lanza como cantante

En el adelanto difundido por 'Todo se filtra', se puede ver a Jonathan Maicelo interpretando parte de la canción 'No, conmigo no va, no', un tema de trap que parece marcar su entrada al mundo de la música urbana.

A pesar de que el fragmento mostrado es breve y no se ofrece más información sobre el videoclip, la aparición de Jonathan Maicelo en un nuevo rol ha llamado la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación.

El conductor del programa 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio, el popular 'Metiche', comparó el debut musical de Jonathan Maicelo con la incursión de Christian Cueva en el canto, señalando que, en cuanto a claridad vocal, "a Christian Cueva cantando El Cervecero se le entiende más que a Jonathan Maicelo cuando canta".

Nueva denuncia contra Maicelo

A pesar de esta nueva faceta como cantante, Jonathan Maicelo no deja de estar en el ojo de la tormenta. En las últimas semanas, el boxeador se ha visto involucrado en un nuevo incidente de violencia, esta vez con el streamer Neutro.

Según un video viralizado en TikTok, Jonathan Maicelo agredió al influencer mientras este se encontraba en una tienda de zapatillas.

En las imágenes, se ve a al boxeador pasando por el lado de Neutro y, aunque la agresión no es completamente visible, el influencer asegura haber recibido un golpe en la cara.

A pesar de la agresión, Neutro no reaccionó de manera violenta y, en cambio, decidió seguir a Jonathan Maicelo por el local, denunciando lo sucedido ante las cámaras.

"Miren lo que ha hecho Maicelo, eso le va a salir caro, ah, yo no sé", señaló el influencer, quien advirtió sobre las posibles consecuencias del ataque.

Este nuevo incidente se suma a su historial de enfrentamientos, como el que tuvo con la Pantera Zegarra en el 'Celebrity Combat', que incluso llegó a las manos.

Jonathan Maicelo ha sorprendido a sus seguidores al dar el salto al mundo de la música como cantante, presentando su videoclip de música urbana. Con esta nueva propuesta, el boxeador demuestra su deseo de explorar nuevos horizontes en el ámbito artístico.