Sasha Kapsunov, exactor de 'América Kids', se casó con la mamá de su hija tras 14 años de relación

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dieron el gran paso. El actor Sasha Kapsunov y la madre de su hija, Jocelyne Galarreta, se casaron este fin de semana después de 14 años de relación. El actor y la doctora tuvieron una boda a lo grande con sus familias y su círculo de amigos más cercano. Conoce todos los detalles sobre esta unión en la siguiente nota.

Sasha Kapsunov se casó tras 14 años de relación

El actor, que se hizo conocido gracias a su participación en la serie 'América Kids', compartió las imágenes de su matrimonio a través de sus redes sociales. En las imágenes se puede ver a los flamantes esposos en diversos momentos de la ceremonia y la posterior fiesta.

Para la ocasión, Sasha utilizó un traje en color verde olivo y camisa blanca, mientras que su ahora esposa optó por un vestido blanco con encaje en la parte superior y listo en la parte baja. Su hija también estuvo presente en la boda y se veía muy feliz por la unión de sus padres.

Al evento asistieron diversas figuras televisivas como Silvana Cañote, María Grazia Gamarra y Stephie Jacobs. Las imágenes de la boda se volvieron virales y varios de los amigos de la pareja celebraron el gran amor que se tienen desde hace más de una década. Incluso, casi todo su equipo de 'América Kids' se hizo presente para la ocasión.

Cabe resaltar que uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la hija de Sasha y Jocelyne ingresó a la pista para compartir un baile con sus padres. La escena se robó la atención de los asistentes y se convirtió en uno de los actos más celebrados de la noche.

¿A qué se dedica Sasha actualmente?

Sasha Kapsunov inició su carrera desde muy joven en la televisión peruana. Debutó a los 10 años en la serie "Estos chikos de ahora" y alcanzó gran popularidad al integrar el elenco de "América Kids", donde se convirtió en uno de los rostros más recordados del formato juvenil.

Tras el éxito del programa, continuó desarrollando su carrera actoral en producciones como "De vuelta al barrio" y tuvo participaciones en "Al fondo hay sitio". Además, se desempeñó como conductor de televisión y locutor, consolidando su presencia en el medio artístico mientras estudiaba Comunicación Integral.

Actualmente, Sasha se enfoca principalmente en el rubro audiovisual. Es comunicador, piloto de dron y cuenta con su propia productora, realizando trabajos para empresas y producciones televisivas. Aunque sigue ligado a la actuación, hoy combina su faceta artística con emprendimientos y su vida familiar, ya que se acaba de casar con la madre de su hija después de 14 años de relación.