¿Se acabó el amor?: Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron su relación luego de tres años

Luego de tres años, el cantante español Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés decidieron ponerle punto final a su relación.

Esta noticia, sin duda, viene causando gran sorpresa entre sus seguidores, quienes especulan a través de las redes sociales, los diversos motivos de su separación.

Según fuentes de la revista española, ¡Hola!, hace dos semanas se produjo la crisis dentro de la relación de Sanz, lo cual condujo a que la joven se marchara de la casa en la que ambos convivían, siendo lo más sorprendente de esta situación que ella se llevara todas sus pertenencias.

Además de ello, el medio español señaló que el cantante y compositor de grandes éxitos como ''Amiga mía'' y ''Corazón partío'', fue quien tomó la decisión de finalizar la relación luego de que sintiera un ''desgaste en la convivencia''.

El pasado 26 de mayo, Sanz publicó a través de sus redes, un mensaje el que comunicaba abiertamente que se encontraba atravesando por un posible cuadro de depresión. Debido a ello, muchos de sus fans se preocuparon y enviaron mensajes de apoyo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". inició su comunicado.

En seguido, escribió sobre su gira musical, y a la vez envió un mensaje a las personas que podrían estar pasando la misma experiencia que él.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", finalizó.