¡Se arrepiente! Julián Zucchi pide disculpas a Priscila Mateo tras el fin de su relación: "No merece esto"

Julián Zucchi sorprendió a sus seguidores tras aprovechar las cámaras televisivas para pedir disculpas a Priscila Mateo, con quien tuvo una relación amorosa tras separarse de la exchica reality y madre de sus dos hijos, Yiddá Eslava.

En una reciente entrevista en 'Espectáculos de verano', el actor argentino dio a conocer detalles sobre sus recientes proyectos artísticos, pero no pudo evitar ser consultado si se encontraba soltero o ya había alguien en su corazón tras su polémica separación de Yiddá y su última pareja Priscila Mateo.

El protagonista de 'Sí, mi amor' se mostró arrepentido de cómo expuso su relación con la exreportera de 'Magaly TV: La Firme' y dejarla envuelta en un escándalo donde muchos la tildaron como 'la tercera de la discordia' y la causante del fin de su relación con la exchica reality.

"A Priscila Mateo, que el año pasado, que fue un año en donde yo quizás no supe manejarme públicamente con mis declaraciones. Pedir disculpas, Priscila es una gran mujer, es una gran mamá. No merece que se la meta en esta bolsa porque ella no tuvo nada que ver", indicó con un tono de arrepentimiento por sus errores del pasado.