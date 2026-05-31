¡Peruana de oro! Kimberly García se coronó campeona del Iberoamericano de Atletismo Lima 2026

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una jornada histórica para el deporte peruano, Kimberly García se adjudicó la medalla de oro y Mary Luz Andía obtuvo la presea de plata en la prueba de 10 000 metros marcha el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026.

El atletismo nacional brilla en el Iberoamericano Lima 2026

La gran figura del día fue Kimberly García, quien se adueñó del primer lugar de la competencia y sumó una nueva distinción a su destacada trayectoria demostrando uan vez más por qué es una de las deportistas más destacadas de nuestro país.

La atleta, que integra el Programa Ciclo Olímpico del Instituto Peruano del Deporte (IPD) logró cruzar la meta registrando un tiempo de 42 minutos y 45 segundos, resultado que además le permitió establecer un nuevo récord nacional.

Con respecto a su anterior registro, la marchista mejoró en 12 segundos y con ello ratificó el nivel competitivo que la llevó a convertirse en una de las referentes del atletismo peruano en los últimos años.

Mary Luz Andía y Kimberly García brillaron en Iberoamericano de Atletismo Lima 2026

Mary Luz Andía completó el podio de la competencia

Tan solo detrás de García, se ubicó Mary Luz Andía, deportista que se encuentra respaldada por el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD se quedó con el segundo puesto de la competencia quedándose con la medalla de plata al completar la prueba con un tiempo de 44 minutos y 34 segundos.

Con ambas hazañas de las deportistas peruanas se evidencia la buena actualidad que atraviesa la marcha atlética peruana lo que ha permitido a su vez que el país celebre este doble éxito en una de las pruebas que es considerada una de las más emblemáticas del campeonato.

Hay que mencionar que, con las medallas obtenidas por García y Andía se fortalece la posición del Perú dentro de la disciplina en el ámbito regional y se reflejó el trabajo que las deportistas y entrenadores vienen realizando es óptimo porque están contriubuyendo a conquistar este tipo de distinciones.

Adicionalmente, el atleta peruano, Yeferson Cuno obtuvo la medalla de bronce en los 300 metros con obstáculos y con ello aumentó el número de medallas para delegación nacional.

En un día brillante para el deporte peruano, Kimberly García se consagró campeona en la prueba de 10 000 metros marcha el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026. Por su parte, también la atleta peruana Mary Luz Andía logró destacar al conseguir la presea de plata.