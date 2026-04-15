Esposa de Reimond Manco rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "Firme, valiente y de pie"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reimond Manco volvió a ser portada de titulares tras exponerse que mantenía conversaciones subidas de tono con otras mujeres, a pesar de estar casado y tener una familia. Ante ello, su esposa compartió un desgarrador mensaje donde expresaba el dolor que estaba sintiendo en ese entonces, pero también se mostró positiva frente a lo ocurrido.

Lilia Moretti rompe su silencio tras infidelidad de Manco

Después de que Magaly TV expusiera la infidelidad de Reimond Manco, él salió a intentar desmentir todo junto a la joven que lo acusó, a través de un live de TikTok. Sin embargo, la ola de críticas ya lo había alcanzado ampliamente y muchos lo cuestionaban por mostrar una faceta de padre amoroso y responsable, cuando, al parecer, todo era mentira.

Lilia había guardado silencio hasta ese entonces, pero con el paso de las horas compartió una publicación en Instagram donde se luce radiante en bikini. Aunque la frase que acompañó la foto tiene un mensaje profundo que estaría vinculado al escándalo en el que se ha visto involucrada su familia.

"Aquí estoy, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, 1000 motivos y un corazón que nunca se apaga. Soy echada pa'lante y, cuando la vida aprieta... yo aprieto más fuerte", escribió Lilia en sus redes sociales.

Mensaje de Lilia Moretti por infidelidad de Manco

Cabe resaltar que, hasta ese momento, no se había confirmado que el matrimonio de Reimond y Lilia estaba definitivamente roto. No fue hasta hace unas horas que el exfutbolista confirmó la separación de su esposa y aseguró que está haciendo todo lo posible para obtener su perdón, aunque eso no implique retomar su relación.

Manco confirma infidelidad

El 'exjotita' apareció en vivo en Magaly TV, la firme para explicar lo ocurrido y confirmó que todos los chats y fotos expuestos eran reales. Según contó, estas conversaciones se dieron a finales de 2025, cuando atravesaba una crisis matrimonial con su esposa, Lilia Moretti, quien hasta el momento ha guardado silencio respecto al escándalo.

"Yo estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y contarle que he cometido varios errores en mi relación. Cuando pasó esto de la infidelidad, mi esposa me descubrió muchas cosas", dijo Manco. Luego, Magaly expuso los testimonios de otras dos jóvenes que aseguraban haber tenido conversaciones subidas de tono con el exfutbolista.

Es así que, el escándalo dejó en evidencia la crisis en la relación de Reimond Manco y Lilia Moretti, marcada por la desconfianza y la exposición mediática. Mientras él busca redimirse, ella muestra fortaleza y prioriza su bienestar, dejando claro que el futuro de su vínculo aún es incierto.